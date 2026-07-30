JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman (kiri) didampingi Ketua Perempuan Indonesia Raya (PIRA) Novita Wijayanti (kanan) menyapa warga saat menghadiri bakti sosial di kawasan Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (30/7/2026). Kegiatan bertajuk "PIRA Berbagi dan Peduli Sesama" sebagai wujud cinta tanah air melalui kepedulian sosial tersebut membagikan 1.450 paket sembako serta memberikan santunan kepada 200 anak yatim.