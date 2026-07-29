JAKARTA - Model memperagakan busana karya desainer lokal pada pembukaan Indonesia Fashion Week 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (29/7/2026).

BTN Indonesia Fashion Week (IFW) 2026 resmi digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan. Ajang yang berlangsung pada 29 Juli – 2 Agustus 2026 ini menjadi wadah bagi ratusan desainer, jenama mode, rumah mode, perajin, hingga pelaku UMKM untuk memperkuat ekosistem fesyen nasional.

Mengusung tema “Ulos Simetria”, IFW 2026 menjadikan wastra Ulos dari Sumatera Utara sebagai inspirasi utama. Nilai budaya dan filosofi Ulos diterjemahkan ke dalam berbagai koleksi busana bergaya kontemporer tanpa meninggalkan identitas tradisionalnya.

Selain peragaan busana, IFW 2026 juga menghadirkan pameran dagang, talkshow, forum kreatif, pertunjukan hiburan, dan kuliner. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, ajang ini diharapkan dapat mendorong perkembangan industri fesyen dan ekonomi kreatif sekaligus membuka peluang kolaborasi bagi para pelaku industri.