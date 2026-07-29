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Pelakon Teater Koma tampil dalam pementasan bertajuk Rumah Sakit Jiwa di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Rabu (29/7/2026).
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Pelakon Teater Koma tampil dalam pementasan bertajuk Rumah Sakit Jiwa di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Rabu (29/7/2026).
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Pelakon Teater Koma tampil dalam pementasan bertajuk Rumah Sakit Jiwa di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Rabu (29/7/2026).
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Pelakon Teater Koma tampil dalam pementasan bertajuk Rumah Sakit Jiwa di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Rabu (29/7/2026).
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Pelakon Teater Koma tampil dalam pementasan bertajuk Rumah Sakit Jiwa di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Rabu (29/7/2026).
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Pementasan Teater Rumah Sakit Jiwa Ajak Penonton Menyelami Makna Kemanusiaan

Rabu 29 Juli 2026 23:35 WIB
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JAKARTAPelakon Teater Koma tampil dalam pementasan bertajuk Rumah Sakit Jiwa di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Rabu (29/7/2026). Pementasan hasil kolaborasi Teater Koma dan Bakti Budaya Djarum Foundation yang berlangsung pada 30 Juli 2 Agustus 2026 itu mengisahkan seorang dokter baru yang menentang sistem represif di rumah sakit jiwa serta mengajak penonton merefleksikan makna kemanusiaan di tengah relasi yang dikuasai ketakutan dan kekuasaan. 

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