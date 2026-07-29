Foto 1 / 5
Perbesar
Pelakon Teater Koma tampil dalam pementasan bertajuk Rumah Sakit Jiwa di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
Pelakon Teater Koma tampil dalam pementasan bertajuk Rumah Sakit Jiwa di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
Pelakon Teater Koma tampil dalam pementasan bertajuk Rumah Sakit Jiwa di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
Pelakon Teater Koma tampil dalam pementasan bertajuk Rumah Sakit Jiwa di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
Pelakon Teater Koma tampil dalam pementasan bertajuk Rumah Sakit Jiwa di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Advertisement
Pementasan Teater Rumah Sakit Jiwa Ajak Penonton Menyelami Makna Kemanusiaan
Rabu 29 Juli 2026 23:35 WIB
A
A
A
JAKARTA - Pelakon Teater Koma tampil dalam pementasan bertajuk Rumah Sakit Jiwa di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Rabu (29/7/2026). Pementasan hasil kolaborasi Teater Koma dan Bakti Budaya Djarum Foundation yang berlangsung pada 30 Juli 2 Agustus 2026 itu mengisahkan seorang dokter baru yang menentang sistem represif di rumah sakit jiwa serta mengajak penonton merefleksikan makna kemanusiaan di tengah relasi yang dikuasai ketakutan dan kekuasaan.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya