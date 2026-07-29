JAKARTA - Direktur Utama PTP Nonpetikemas Indra Hidayat Sani (kedua kiri) bersama (dari kiri) General Manager Operations Meratus Heri Cahyono, Pemimpin Redaksi IDN Times Uni Lubis dan Ketua Forum Pemred Retno Pinasti menjadi pembicara dalam seminar "Ports In The Spotlight: Membangun Reputasi Pelabuhan Melalui Komunikasi Strategis" di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (29/7/2026).Seminar tersebut membahas pentingnya komunikasi strategis dalam membangun citra industri pelabuhan, sekaligus mengulas peran pelabuhan dalam mendukung kelancaran logistik nasional, transformasi industri kepelabuhanan, dan penguatan konektivitas maritim sebagai penopang perekonomian.