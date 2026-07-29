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irektur Utama PTP Nonpetikemas Indra Hidayat Sani (kedua kiri) bersama (dari kiri) General Manager Operations Meratus Heri Cahyono, Pemimpin Redaksi IDN Times Uni Lubis dan Ketua Forum Pemred Retno Pinasti menjadi pembicara dalam seminar "Ports In The Spotlight: Membangun Reputasi Pelabuhan Melalui Komunikasi Strategis" di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (29/7/2026).S
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PortPress 2026 memberikan apresiasi kepada para jurnalis dan fotografer terbaik dari berbagai media nasional. Penghargaan diberikan untuk subkategori feature news, hard news, dan foto, serta 16 karya favorit sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi karya jurnalistik dalam mendukung sektor kepelabuhanan dan logistik nasional.
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eminar tersebut membahas pentingnya komunikasi strategis dalam membangun citra industri pelabuhan, sekaligus mengulas peran pelabuhan dalam mendukung kelancaran logistik nasional, transformasi industri kepelabuhanan, dan penguatan konektivitas maritim sebagai penopang perekonomian.
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eminar tersebut membahas pentingnya komunikasi strategis dalam membangun citra industri pelabuhan, sekaligus mengulas peran pelabuhan dalam mendukung kelancaran logistik nasional, transformasi industri kepelabuhanan, dan penguatan konektivitas maritim sebagai penopang perekonomian.
Foto 5 / 5
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eminar tersebut membahas pentingnya komunikasi strategis dalam membangun citra industri pelabuhan, sekaligus mengulas peran pelabuhan dalam mendukung kelancaran logistik nasional, transformasi industri kepelabuhanan, dan penguatan konektivitas maritim sebagai penopang perekonomian.
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PTP Nonpetikemas Bahas Pentingnya Komunikasi Strategis dalam Membangun Reputasi Pelabuhan

Rabu 29 Juli 2026 23:28 WIB
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JAKARTA Direktur Utama PTP Nonpetikemas Indra Hidayat Sani (kedua kiri) bersama (dari kiri) General Manager Operations Meratus Heri Cahyono, Pemimpin Redaksi IDN Times Uni Lubis dan Ketua Forum Pemred Retno Pinasti menjadi pembicara dalam seminar "Ports In The Spotlight: Membangun Reputasi Pelabuhan Melalui Komunikasi Strategis" di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (29/7/2026).Seminar tersebut membahas pentingnya komunikasi strategis dalam membangun citra industri pelabuhan, sekaligus mengulas peran pelabuhan dalam mendukung kelancaran logistik nasional, transformasi industri kepelabuhanan, dan penguatan konektivitas maritim sebagai penopang perekonomian.

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