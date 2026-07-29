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Pengunjung melihat mobil yang dipamerkan pada pameran automotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Tangerang, Banten, Rabu (29/7/2026).
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img-2
Pengunjung melihat mobil yang dipamerkan pada pameran automotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Tangerang, Banten, Rabu (29/7/2026).
Foto 3 / 5
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img-3
Pengunjung melihat mobil yang dipamerkan pada pameran automotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Tangerang, Banten, Rabu (29/7/2026).
Foto 4 / 5
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img-4
Pengunjung melihat mobil yang dipamerkan pada pameran automotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Tangerang, Banten, Rabu (29/7/2026).
Foto 5 / 5
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Pengunjung melihat mobil yang dipamerkan pada pameran automotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Tangerang, Banten, Rabu (29/7/2026).
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Media Day GIIAS 2026 Soroti Perkembangan Industri Otomotif Indonesia

Rabu 29 Juli 2026 23:33 WIB
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TANGERANGPengunjung melihat mobil yang dipamerkan pada pameran automotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Tangerang, Banten, Rabu (29/7/2026). Pameran yang berlangsung hingga 9 Agustus 2026 itu diikuti lebih dari 65 merek otomotif terdiri atas 43 merek mobil penumpang, tujuh merek kendaraan komersial, 13 merek sepeda motor, 5 perusahaan karoseri, serta lebih dari 150 merek industri pendukung.

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Topik Artikel :
Giias 2026 Pameran Otomotif
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