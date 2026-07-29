TANGERANG - Pengunjung melihat mobil yang dipamerkan pada pameran automotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Tangerang, Banten, Rabu (29/7/2026). Pameran yang berlangsung hingga 9 Agustus 2026 itu diikuti lebih dari 65 merek otomotif terdiri atas 43 merek mobil penumpang, tujuh merek kendaraan komersial, 13 merek sepeda motor, 5 perusahaan karoseri, serta lebih dari 150 merek industri pendukung.