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Ibu dan anaknya mengambil makan bergizi gratis (MBG) untuk di konsumsi di Posyandu kawasan Limo, Depok, Jawa Barat, Selasa (28/7/2025).
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Ibu dan anaknya mengambil makan bergizi gratis (MBG) untuk di konsumsi di Posyandu kawasan Limo, Depok, Jawa Barat, Selasa (28/7/2025).
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Ibu dan anaknya mengambil makan bergizi gratis (MBG) untuk di konsumsi di Posyandu kawasan Limo, Depok, Jawa Barat, Selasa (28/7/2025).
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Ibu dan anaknya mengambil makan bergizi gratis (MBG) untuk di konsumsi di Posyandu kawasan Limo, Depok, Jawa Barat, Selasa (28/7/2025).
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Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Terima Manfaat Program MBG 3B

Rabu 29 Juli 2026 23:28 WIB
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JAKARTAIbu dan anaknya mengambil makan bergizi gratis (MBG) untuk di konsumsi di Posyandu kawasan Limo, Depok, Jawa Barat, Selasa (28/7/2025). 

 

Program MBG 3B mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (non-PAUD) sebagai upaya pemenuhan gizi terjaga serta mencegah stunting.

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Topik Artikel :
Mbg Program Mbg 3b
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