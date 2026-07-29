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Ibu dan anaknya mengambil makan bergizi gratis (MBG) untuk di konsumsi di Posyandu kawasan Limo, Depok, Jawa Barat, Selasa (28/7/2025).
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Ibu dan anaknya mengambil makan bergizi gratis (MBG) untuk di konsumsi di Posyandu kawasan Limo, Depok, Jawa Barat, Selasa (28/7/2025).
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Ibu dan anaknya mengambil makan bergizi gratis (MBG) untuk di konsumsi di Posyandu kawasan Limo, Depok, Jawa Barat, Selasa (28/7/2025).
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Ibu dan anaknya mengambil makan bergizi gratis (MBG) untuk di konsumsi di Posyandu kawasan Limo, Depok, Jawa Barat, Selasa (28/7/2025).
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Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Terima Manfaat Program MBG 3B
Rabu 29 Juli 2026 23:28 WIB
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JAKARTA - Ibu dan anaknya mengambil makan bergizi gratis (MBG) untuk di konsumsi di Posyandu kawasan Limo, Depok, Jawa Barat, Selasa (28/7/2025).
Program MBG 3B mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (non-PAUD) sebagai upaya pemenuhan gizi terjaga serta mencegah stunting.
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