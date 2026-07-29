JAKARTA - Ibu dan anaknya mengambil makan bergizi gratis (MBG) untuk di konsumsi di Posyandu kawasan Limo, Depok, Jawa Barat, Selasa (28/7/2025).

Program MBG 3B mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (non-PAUD) sebagai upaya pemenuhan gizi terjaga serta mencegah stunting.