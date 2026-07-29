JAKARTA - Ajang Pena Petrofin Awards 2026 digelar sebagai bentuk apresiasi PT Elnusa Petrofin kepada insan pers yang menghasilkan karya jurnalistik berkualitas mengenai sektor energi.

Tahun ini, ratusan karya dari berbagai media di Indonesia mengikuti proses seleksi sebelum akhirnya terpilih karya-karya terbaik yang dinilai informatif, akurat, berimbang, serta mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman publik tentang peran energi bagi kehidupan dan pembangunan nasional.

PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk (ELSA) yang tergabung dalam Subholding Upstream Pertamina, kembali menggelar Pena Petrofin Awards 2026. Memasuki tahun kedua, ajang apresiasi karya jurnalistik ini mengusung tema "Connecting Your Energy" sebagai bagian dari peringatan 30 tahun Elnusa Petrofin sekaligus memperkuat kolaborasi dengan media dalam menghadirkan narasi energi yang informatif dan berdampak.

Manager Corporate Communication & Relations PT Elnusa Petrofin, Putiarsa Bagus Wibowo, mengatakan media memiliki peran penting dalam membangun pemahaman publik mengenai sektor energi.

"Melalui Pena Petrofin Awards, kami ingin menghadirkan ruang kolaborasi bersama insan pers untuk menyampaikan cerita tentang distribusi energi, inovasi, keselamatan, dan keberlanjutan secara objektif serta memperluas pemahaman masyarakat mengenai peran energi," ujarnya.

Tahun ini, sebanyak 262 karya jurnalistik dari media cetak, daring, televisi, dan radio mengikuti seleksi. Setelah melalui proses penjurian independen oleh perwakilan Dewan Pers, AMSI, dan Elnusa Petrofin, dipilih lima pemenang di setiap kategori berdasarkan kualitas liputan, akurasi, kreativitas, dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Beragam karya mengangkat isu distribusi energi di wilayah 3T, implementasi HSSE, transisi energi, Net Zero Emission (NZE), hingga pemberdayaan masyarakat. Melalui Pena Petrofin Awards, Elnusa Petrofin berharap dapat terus memperkuat sinergi dengan media sekaligus meningkatkan literasi publik mengenai peran energi dalam mendukung pembangunan Indonesia.