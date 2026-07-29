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Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi
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Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi memberikan sambutan pada acara Pelatihan Keselamatan Berkendara: "Jalan Lebih Aman, Komunitas Lebih Kuat" di Terminal Jatijajar, Depok, Selasa (28/7/2026).
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Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dudy Purwagandhi (kiri), bersama Chief of Public Affairs Grab Indonesia (kedua kiri), dan Mitra Pengemudi Grab saat peninjauan langsung sesi praktik pelatihan keselamatan berkendara dalam Pelatihan Keselamatan Berkendara: "Jalan Lebih Aman, Komunitas Lebih Kuat" di Terminal Jatijajar, Depok, Selasa (28/7/2028).
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Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dudy Purwagandhi (kiri), bersama Chief of Public Affairs Grab Indonesia (kedua kiri), dan Mitra Pengemudi Grab saat peninjauan langsung sesi praktik pelatihan keselamatan berkendara dalam Pelatihan Keselamatan Berkendara: "Jalan Lebih Aman, Komunitas Lebih Kuat" di Terminal Jatijajar, Depok, Selasa (28/7/2028).
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Perkuat Budaya Berkendara Aman, 1.052 Mitra Ojol Ikuti Pelatihan di Lima Kota

Rabu 29 Juli 2026 23:23 WIB
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DEPOK Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (kanan) menumpang ojek online saat meninjau pelatihan keselamatan berkendara untuk ojek online di Terminal Jatijajar, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (28/7/2026). Grab Indonesia bersama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesi (AISI) hari ini menggelar pelatihan keselamatan berkendara untuk 1.052 Mitra Pengemudi roda dua di lima kota di Indonesia. Dipusatkan di Terminal Jatijajar, Depok, dan terhubung secara hybrid dengan pelatihan yang berlangsung di Yogyakarta, Surabaya/Sidoarjo, Medan, dan Makassar, peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan praktis untuk menghadapi berbagai situasi di jalan. 

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