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Empat tim mahasiswa pemenang Genera-Z Berbakti 2026 mulai menjalankan program pemberdayaan masyarakat di empat desa wisata binaan Bakti BCA.
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Empat tim mahasiswa pemenang Genera-Z Berbakti 2026 mulai menjalankan program pemberdayaan masyarakat di empat desa wisata binaan Bakti BCA.
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Empat tim mahasiswa pemenang Genera-Z Berbakti 2026 mulai menjalankan program pemberdayaan masyarakat di empat desa wisata binaan Bakti BCA.
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Empat Tim Mahasiswa Implementasikan Program Pemberdayaan di Desa Wisata

Rabu 29 Juli 2026 23:23 WIB
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JAKARTA Empat tim mahasiswa pemenang Genera-Z Berbakti 2026 mulai menjalankan program pemberdayaan masyarakat di empat desa wisata binaan Bakti BCA. Sebelumnya, para peserta telah melewati proses seleksi, bootcamp, dan babak final.

 

Tim dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Airlangga (UNAIR), dan Universitas Indonesia (UI) akan mengimplementasikan program di desa wisata di Belitung, Cianjur, Wonosobo, dan Tomohon.

 

Duta Bakti BCA sekaligus panelis Genera-Z Berbakti 2026, Nicholas Saputra, berharap para mahasiswa mampu memahami kebutuhan masyarakat dan memberikan solusi yang sesuai.

 

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan tahap ini menjadi awal pengabdian mahasiswa untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

 

“Kami yakin para pemenang dapat menjalankan program yang sudah disusun dengan lancar bersama masyarakat. Harapannya, pengabdian ini dapat menjadi bekal penting bagi mahasiswa untuk masa depannya, dan masyarakat agar semakin berdaya dan tangguh,” ujar Hera.

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