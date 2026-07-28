BOGOR - Penyerang Tim Nasional Indonesia Mitchell Baker saat bermain dalam laga debutnya pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7/2026) malam.

Mitchell Baker langsung mencuri perhatian pada debutnya bersama Timnas Indonesia. Penyerang berusia 22 tahun itu mencetak hattrick untuk mengantar Garuda menang telak 5-1 atas Kamboja pada laga Grup A Piala AFF 2026.

Baker membuka pesta gol Indonesia pada menit keenam lewat sundulan memanfaatkan umpan Thom Haye. Sembilan menit berselang, ia kembali mencatatkan namanya di papan skor sebelum melengkapi hattrick pada menit ke-56.

Dua gol lainnya disumbangkan Sandy Walsh dan Jens Raven. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Indonesia sekaligus menandai debut impresif Baker sebagai ujung tombak baru Garuda.