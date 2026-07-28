Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 3
Perbesar
img-1
Sebagai bagian dari ekosistem Danantara, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM memperkuat perannya melalui pembiayaan tanpa agunan yang dipadukan dengan pendampingan berkelanjutan.
Foto 2 / 3
Perbesar
img-2
Sebagai bagian dari ekosistem Danantara, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM memperkuat perannya melalui pembiayaan tanpa agunan yang dipadukan dengan pendampingan berkelanjutan.
Foto 3 / 3
Perbesar
img-3
Sebagai bagian dari ekosistem Danantara, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM memperkuat perannya melalui pembiayaan tanpa agunan yang dipadukan dengan pendampingan berkelanjutan.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Bersama Danantara, PNM Perkuat Ketahanan Keuangan Keluarga Prasejahtera untuk Masa Depan Anak

Selasa 28 Juli 2026 23:50 WIB
A
A
A

JAKARTAantangan utama jutaan keluarga prasejahtera tidak hanya terbatas pada akses pembiayaan, tetapi juga rendahnya ketahanan keuangan rumah tangga. Guncangan seperti anggota keluarga sakit, penurunan pendapatan, atau meningkatnya biaya pendidikan dapat langsung memengaruhi kondisi ekonomi keluarga.

 

Sebagai bagian dari ekosistem Danantara, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM memperkuat perannya melalui pembiayaan tanpa agunan yang dipadukan dengan pendampingan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya membuka akses modal usaha, tetapi juga membangun fondasi ketahanan keuangan keluarga.

 

Melalui Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM), jutaan nasabah PNM Mekaar memperoleh edukasi mengenai pengelolaan keuangan, pengembangan usaha, serta penguatan jejaring antarperempuan. Kebiasaan menyisihkan pendapatan untuk memenuhi kewajiban angsuran secara bertahap membentuk disiplin finansial yang berkembang menjadi budaya menabung dan mengelola keuangan secara lebih terencana.

 

Dampaknya terlihat nyata. Riset BRI Research Institute (2023) menunjukkan 69,2% nasabah ultra mikro PNM mengalami peningkatan ketahanan keuangan. Sebanyak 48,1% responden kini mampu bertahan selama 1–2 bulan tanpa tambahan pemasukan, meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya yang rata-rata hanya 1–2 minggu.

 

Prinsip ini sejalan dengan arahan COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, bahwa pembiayaan ultra mikro harus mampu memperluas akses usaha sekaligus mendorong kemandirian ekonomi keluarga secara berkelanjutan.

 

Direktur Utama PNM, Kindaris, menegaskan bahwa peningkatan ketahanan keuangan memberikan ruang bagi keluarga prasejahtera untuk mengambil keputusan ekonomi yang lebih bijak tanpa bergantung pada pinjaman ilegal atau menjual aset produktif saat menghadapi kondisi darurat.

 

"Bagi keluarga prasejahtera, tambahan waktu tersebut memberi kesempatan untuk mempertahankan usaha, memenuhi kebutuhan pangan secara lebih stabil, serta menjaga keberlangsungan pendidikan anak," ujarnya.

 

Ketahanan keuangan yang lebih baik juga berdampak pada kualitas tumbuh kembang anak. Stabilitas ekonomi memungkinkan orang tua memastikan anak tetap bersekolah, memperoleh gizi yang memadai, dan terhindar dari risiko putus sekolah maupun bekerja di usia dini. Dalam jangka panjang, kondisi ini membantu memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

 

Di tingkat yang lebih luas, meningkatnya ketahanan keuangan jutaan keluarga ultra mikro turut memperkuat daya tahan ekonomi nasional karena rumah tangga memiliki kemampuan lebih baik dalam menjaga konsumsi saat terjadi perlambatan ekonomi.

 

Kindaris menambahkan, keberhasilan pemberdayaan tidak diukur dari besarnya pembiayaan yang disalurkan, tetapi dari meningkatnya kemampuan keluarga menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri.

 

"Itulah dampak yang terus kami upayakan bersama Danantara, menghadirkan pembiayaan yang tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga membangun ketahanan keluarga Indonesia," tutupnya.

 

Melalui model pembiayaan yang terintegrasi dengan pemberdayaan, PNM memastikan inklusi keuangan tidak berhenti pada akses terhadap modal, tetapi berlanjut pada peningkatan kapasitas, perubahan perilaku finansial, serta lahirnya keluarga-keluarga yang lebih tangguh sebagai fondasi ekonomi Indonesia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Danantara Pnm
Foto Lainnya
Bersama Danantara, PNM Perkuat Ketahanan Keuangan Keluarga Prasejahtera untuk Masa Depan Anak
Suara Jutaan Pengusaha Ultra Mikro Dibawa PNM ke Halal Expo Indonesia 2026
Danantara Perkuat Peran PNM dalam Membuka Peluang Kerja bagi Generasi Muda
Pemberdayaan Berkelanjutan PNM Mekaar Hasilkan Jutaan Nasabah Naik Kelas
Dipercaya 23,3 Juta Pengusaha Ultra Mikro, PNM Perkuat Tata Kelola dari Hulu ke Hilir
1.590 Anak Nasabah PNM Terima Beasiswa Pendidikan
Komitmen Tata Kelola dan Kepatuhan Antar PNM Raih Penghargaan Nasional
23,3 Juta Nasabah Terlayani, Dampak Pemberdayaan PNM Kian Terasa