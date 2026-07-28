JAKARTA - antangan utama jutaan keluarga prasejahtera tidak hanya terbatas pada akses pembiayaan, tetapi juga rendahnya ketahanan keuangan rumah tangga. Guncangan seperti anggota keluarga sakit, penurunan pendapatan, atau meningkatnya biaya pendidikan dapat langsung memengaruhi kondisi ekonomi keluarga.

Sebagai bagian dari ekosistem Danantara, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM memperkuat perannya melalui pembiayaan tanpa agunan yang dipadukan dengan pendampingan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya membuka akses modal usaha, tetapi juga membangun fondasi ketahanan keuangan keluarga.

Melalui Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM), jutaan nasabah PNM Mekaar memperoleh edukasi mengenai pengelolaan keuangan, pengembangan usaha, serta penguatan jejaring antarperempuan. Kebiasaan menyisihkan pendapatan untuk memenuhi kewajiban angsuran secara bertahap membentuk disiplin finansial yang berkembang menjadi budaya menabung dan mengelola keuangan secara lebih terencana.

Dampaknya terlihat nyata. Riset BRI Research Institute (2023) menunjukkan 69,2% nasabah ultra mikro PNM mengalami peningkatan ketahanan keuangan. Sebanyak 48,1% responden kini mampu bertahan selama 1–2 bulan tanpa tambahan pemasukan, meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya yang rata-rata hanya 1–2 minggu.

Prinsip ini sejalan dengan arahan COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, bahwa pembiayaan ultra mikro harus mampu memperluas akses usaha sekaligus mendorong kemandirian ekonomi keluarga secara berkelanjutan.

Direktur Utama PNM, Kindaris, menegaskan bahwa peningkatan ketahanan keuangan memberikan ruang bagi keluarga prasejahtera untuk mengambil keputusan ekonomi yang lebih bijak tanpa bergantung pada pinjaman ilegal atau menjual aset produktif saat menghadapi kondisi darurat.

"Bagi keluarga prasejahtera, tambahan waktu tersebut memberi kesempatan untuk mempertahankan usaha, memenuhi kebutuhan pangan secara lebih stabil, serta menjaga keberlangsungan pendidikan anak," ujarnya.

Ketahanan keuangan yang lebih baik juga berdampak pada kualitas tumbuh kembang anak. Stabilitas ekonomi memungkinkan orang tua memastikan anak tetap bersekolah, memperoleh gizi yang memadai, dan terhindar dari risiko putus sekolah maupun bekerja di usia dini. Dalam jangka panjang, kondisi ini membantu memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Di tingkat yang lebih luas, meningkatnya ketahanan keuangan jutaan keluarga ultra mikro turut memperkuat daya tahan ekonomi nasional karena rumah tangga memiliki kemampuan lebih baik dalam menjaga konsumsi saat terjadi perlambatan ekonomi.

Kindaris menambahkan, keberhasilan pemberdayaan tidak diukur dari besarnya pembiayaan yang disalurkan, tetapi dari meningkatnya kemampuan keluarga menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri.

"Itulah dampak yang terus kami upayakan bersama Danantara, menghadirkan pembiayaan yang tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga membangun ketahanan keluarga Indonesia," tutupnya.

Melalui model pembiayaan yang terintegrasi dengan pemberdayaan, PNM memastikan inklusi keuangan tidak berhenti pada akses terhadap modal, tetapi berlanjut pada peningkatan kapasitas, perubahan perilaku finansial, serta lahirnya keluarga-keluarga yang lebih tangguh sebagai fondasi ekonomi Indonesia.