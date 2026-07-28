JAKARTA - Kawasan Car Free Day Sudirman pada Minggu pagi menjadi ruang kebersamaan bagi ratusan keluarga yang menghadiri #1 Family Fest persembahan Prudential Syariah. Acara ini menjadi puncak rangkaian aktivasi Satu Yang Melindungi dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026, dengan pesan sederhana bahwa bagi setiap orang tua, yang benar-benar nomor satu adalah keluarga.

Digelar di kawasan Car Free Day Sudirman, tepat di depan Kemenristekdikti, #1 Family Fest menghadirkan berbagai aktivitas untuk seluruh anggota keluarga, mulai dari K-Pop cardio dance, mini soccer, run challenge, kids activity, face painting, photobooth, hingga pemeriksaan kesehatan gratis. Keseruan semakin lengkap dengan penampilan Quinn Salman, pelantun OST Jumbo "Selalu Ada di Nadimu", serta ice cream station, doorprize, dan Mission Card Challenge.

"Di Hari Anak Nasional, kami ingin mengingatkan bahwa menjaga yang nomor satu, yaitu keluarga, tidak hanya soal merencanakan masa depan, tetapi juga hadir di momen-momen kecil yang berharga seperti hari ini. Setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini adalah bagian dari menjaga yang paling berharga," ujar Vivin Arbianti Gautama, Chief Customer and Marketing Officer Prudential Syariah.

Sejalan dengan komitmen keberlanjutan perusahaan, seluruh sampah yang dihasilkan selama acara dipilah dan dikelola agar memiliki nilai guna yang lebih baik.

Sebelum acara puncak, Prudential Syariah telah lebih dulu menyapa masyarakat melalui rangkaian aktivasi di Stasiun MRT Senayan dan Ratu Plaza pada 23–29 Juli 2026. Berbagai floor sticker di area tap in, tap out, tangga, eskalator, serta billboard di sekitar Ratu Plaza mengajak para komuter berhenti sejenak dan mengingat siapa yang paling berarti dalam hidup mereka.

Melalui rangkaian kampanye ini, Prudential Syariah ingin menegaskan bahwa keluarga adalah yang nomor satu. Di balik setiap langkah orang tua, ada harapan agar anak tumbuh sehat, memperoleh pendidikan terbaik, dan memiliki masa depan yang lebih tenang. Sebagai Satu Yang Melindungi, Prudential Syariah hadir untuk membantu mewujudkan harapan tersebut.

Komitmen tersebut juga tercermin dari capaian Prudential Syariah yang meraih relationship Net Promoter Score (rNPS) tertinggi di industri asuransi jiwa syariah serta menempati peringkat pertama dalam preferensi merek pada 24 atribut yang diukur. Pencapaian ini menunjukkan tingginya kepercayaan nasabah, yang bersedia merekomendasikan Prudential Syariah kepada keluarga dan orang-orang terdekat mereka.