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Suporter Timnas Indonesia mulai memadati kawasan Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7/2026).
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Suporter Timnas Indonesia mulai memadati kawasan Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7/2026).
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Suporter Timnas Indonesia mulai memadati kawasan Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7/2026).
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Suporter Timnas Indonesia mulai memadati kawasan Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7/2026).
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Suporter Timnas Indonesia mulai memadati kawasan Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7/2026).
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Jelang Indonesia vs Kamboja, Suporter Mulai Memadati Stadion Pakansari

Senin 27 Juli 2026 21:56 WIB
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BOGOR - Suporter Timnas Indonesia mulai memadati kawasan Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7/2026), Jelang pertandingan perdana Grup A Piala AFF 2026 antara Indonesia melawan Kamboja. Sejak sore hingga menjelang malam, arus penonton terlihat terus berdatangan dan mengantre secara tertib di setiap pintu masuk stadion.

 
Suasana di sekitar Stadion Pakansari semakin semarak dengan dominasi suporter yang mengenakan atribut merah putih. Sorak-sorai dan yel-yel mulai terdengar dari para pendukung yang antusias memberikan dukungan kepada Skuad Garuda pada laga perdana di ajang Piala AFF 2026.
 
Pertandingan Indonesia melawan Kamboja dijadwalkan berlangsung pada pukul 20.30 WIB. Laga ini menjadi debut resmi pelatih John Herdman bersama Timnas Indonesia di turnamen ASEAN sekaligus menjadi langkah awal Skuad Garuda dalam upaya meraih tiga poin pertama di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri.
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