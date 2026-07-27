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Prof. Fajar dalam orasi ilmiahnya mengusulkan reformasi tata kelola Bursa Efek Indonesia melalui konsep demutualisasi untuk memperkuat independensi bursa, meningkatkan kepastian hukum, dan membangun kepercayaan investor di tengah dinamika ekonomi global.
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Prof. Fajar dalam orasi ilmiahnya mengusulkan reformasi tata kelola Bursa Efek Indonesia melalui konsep demutualisasi untuk memperkuat independensi bursa, meningkatkan kepastian hukum, dan membangun kepercayaan investor di tengah dinamika ekonomi global.
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Prof. Fajar dalam orasi ilmiahnya mengusulkan reformasi tata kelola Bursa Efek Indonesia melalui konsep demutualisasi untuk memperkuat independensi bursa, meningkatkan kepastian hukum, dan membangun kepercayaan investor di tengah dinamika ekonomi global.
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Prof. Fajar dalam orasi ilmiahnya mengusulkan reformasi tata kelola Bursa Efek Indonesia melalui konsep demutualisasi untuk memperkuat independensi bursa, meningkatkan kepastian hukum, dan membangun kepercayaan investor di tengah dinamika ekonomi global.
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Gagasan Strategis Pasar Modal dan Perdagangan Internasional Hadir Melalui Dua Guru Besar Fakultas Hukum UPH

Senin 27 Juli 2026 21:48 WIB
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JAKARTA - Prof. Fajar dalam orasi ilmiahnya mengusulkan reformasi tata kelola Bursa Efek Indonesia melalui konsep demutualisasi untuk memperkuat independensi bursa, meningkatkan kepastian hukum, dan membangun kepercayaan investor di tengah dinamika ekonomi global. 
 
Universitas Pelita Harapan (UPH) mengukuhkan dua Guru Besar Fakultas Hukum, yaitu Prof. Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H. sebagai Guru Besar Bidang Hukum Pasar Modal dan Prof. Michelle Engel Limenta, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Guru Besar Bidang Hukum Perdagangan Internasional. Pengukuhan ini memperkuat kontribusi UPH dalam pengembangan ilmu hukum yang relevan dengan tantangan nasional dan global.
 
Rektor UPH, Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc., mengatakan penambahan dua guru besar mencerminkan komitmen UPH dalam membangun akademisi berstandar internasional sekaligus menghadirkan pemikiran yang mendukung pembangunan bangsa.
 
Dalam orasi ilmiahnya berjudul Upaya Mencapai Ketahanan Pasar: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai Paradigma Penyelarasan Tata Kelola, Prof. Fajar mengangkat pentingnya reformasi tata kelola Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurutnya, sistem demutualisasi dapat memperkuat independensi bursa, meningkatkan kepastian hukum, serta membangun kepercayaan investor, asalkan didukung tata kelola yang baik, pengawasan yang kuat, dan penegakan hukum yang konsisten.
 
Sementara itu, Prof. Michelle menekankan bahwa hukum perdagangan harus berkembang sebagai instrumen transformasi yang mampu menjawab perubahan sosial, teknologi, dan tantangan pembangunan. Menurutnya, pendidikan hukum juga perlu membentuk lulusan yang tidak hanya memahami aturan, tetapi mampu menerapkannya secara bertanggung jawab dan berdampak bagi masyarakat.
 
Pengukuhan ini menegaskan komitmen Fakultas Hukum UPH dalam menghasilkan riset dan pemikiran yang berkontribusi bagi kebijakan publik, dunia usaha, serta perkembangan ilmu hukum di Indonesia dan tingkat internasional.
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