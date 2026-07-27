BOGOR - Warga mengantre untuk mengambil air dari satu-satunya sumber mata air yang masih mengalir di Desa Cidokom, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (26/7/2026). Mata air tersebut menjadi satu-satunya sumber air bersih yang dapat dimanfaatkan masyarakat setelah musim kemarau menyebabkan sejumlah sumber air lainnya mengering.

Sekitar 4.000 jiwa terdampak kekeringan yang telah berlangsung lebih dari dua bulan. Kondisi tersebut memaksa warga berjalan kaki sejauh sekitar satu kilometer untuk memperoleh air bersih guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti memasak, minum, dan mandi.

Untuk menghindari kepadatan dan menjaga ketersediaan air, warga menerapkan sistem pengambilan air secara bergiliran. Setiap hari masyarakat harus mengantre dengan membawa jeriken dan wadah penampung lainnya agar seluruh warga mendapat kesempatan mengambil air.

Hingga saat ini, warga masih mengandalkan mata air tersebut karena belum menerima bantuan pasokan air bersih dari pemerintah setempat. Warga berharap bantuan segera disalurkan mengingat kebutuhan air bersih terus meningkat sementara musim kemarau masih berlangsung.