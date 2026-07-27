JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono didampingi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari dan Wakil Kepala BGN Trenggono saat jumpa pers di kantor BGN, Jakarta, Senin (27/07/2026).

Dalam jumpa pers, Sudaryono mengungkap telah memberhentikan 261 pegawai BGN bermasalah terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli.