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Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono didampingi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari dan Wakil Kepala BGN Trenggono saat jumpa pers di kantor BGN, Jakarta, Senin (27/07/2026).
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Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono didampingi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari dan Wakil Kepala BGN Trenggono saat jumpa pers di kantor BGN, Jakarta, Senin (27/07/2026).
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Dalam jumpa pers, Sudaryono mengungkap telah memberhentikan 261 pegawai BGN bermasalah terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli.
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Bermasalah, 261 Pegawai BGN Dipecat

Senin 27 Juli 2026 21:48 WIB
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JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono didampingi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari dan Wakil Kepala BGN Trenggono saat jumpa pers di kantor BGN, Jakarta, Senin (27/07/2026).

 
Dalam jumpa pers, Sudaryono mengungkap telah memberhentikan 261 pegawai BGN bermasalah terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli.
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