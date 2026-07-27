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Edukasi seru bagi para guru ini untuk mengangkat pentingnya playful learning, disertai dengan sosialisasi pemanfaatan alat-alat belajar seru.
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Edukasi seru bagi para guru ini untuk mengangkat pentingnya playful learning, disertai dengan sosialisasi pemanfaatan alat-alat belajar seru.
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Simbolisasi penyerahan bantuan alat belajar seru di program OREO Berbagi Seru oleh Maria Purwaningsih selaku Corporate & Government Affairs Manager Mondelez Indonesia kepada para pimpinan dari lima sekolah dasar di Gunungkidul, Rabu (22/7/2026).
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Seorang petugas menjelaskan alat-alat belajar seru kepada para guru di SD Negeri 1 Mentel, Gunungkidul,
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Dorong Playful Learning, Guru di Gunungkidul Diperkenalkan Alat Belajar Kreatif
Senin 27 Juli 2026 21:48 WIB
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Seorang petugas menjelaskan alat-alat belajar seru kepada para guru di SD Negeri 1 Mentel, Gunungkidul, Rabu (22/7/2026). Program edukasi seru bagi para guru ini untuk mengangkat pentingnya playful learning, disertai dengan sosialisasi pemanfaatan alat-alat belajar seru di OREO Berbagi Seru yang diharapkan dapat menunjang proses belajar kreatif dan interaktif di ruang kelas.
Membawa semangat perayaan Hari Anak Nasional, program ini turut mendukung program Bocah Pinter yang tengah digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan misi sejalan untuk meningkatkan derajat pendidikan melalui pembelajaran yang berkualitas dan merata, serta pengembangan kompetensi, karakter, dan lingkungan belajar yang positif bagi anak.
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