Seorang petugas menjelaskan alat-alat belajar seru kepada para guru di SD Negeri 1 Mentel, Gunungkidul, Rabu (22/7/2026). Program edukasi seru bagi para guru ini untuk mengangkat pentingnya playful learning, disertai dengan sosialisasi pemanfaatan alat-alat belajar seru di OREO Berbagi Seru yang diharapkan dapat menunjang proses belajar kreatif dan interaktif di ruang kelas.

Membawa semangat perayaan Hari Anak Nasional, program ini turut mendukung program Bocah Pinter yang tengah digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan misi sejalan untuk meningkatkan derajat pendidikan melalui pembelajaran yang berkualitas dan merata, serta pengembangan kompetensi, karakter, dan lingkungan belajar yang positif bagi anak.