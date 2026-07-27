JAKARTA - Ribuan warga memadati Taman Bendera Pusaka Barito, Jakarta Selatan, pada Minggu malam (19/7) hingga Senin dini hari (20/7) untuk menyaksikan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina dalam acara Pesta Bola Dunia UniPin 2026. Acara ini diselenggarakan oleh UniPin bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan dukungan CRING! sebagai Official Sponsor dan Official Payment Partner.

Mengusung semangat kebersamaan, acara ini menghadirkan pengalaman nobar yang meriah dan interaktif bagi berbagai kalangan, mulai dari komunitas olahraga, gamer, keluarga, hingga masyarakat umum.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari kerja sama strategis CRING! dan UniPin dalam memperkuat ekosistem pembayaran di industri gaming dan digital lifestyle. Melalui teknologi pembayaran yang aman, cepat, dan terintegrasi, CRING! mendukung kebutuhan transaksi UniPin melalui layanan QRIS dan Virtual Account, sekaligus memperluas kapabilitasnya sebagai penyedia solusi pembayaran bagi sektor gaming, entertainment, dan lifestyle.

"Kolaborasi CRING! bersama UniPin menjadi langkah penting bagi kami untuk semakin dekat dengan industri gaming dan digital lifestyle. Melalui dukungan teknologi pembayaran yang fleksibel dan efisien, kami ingin membantu mitra menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih mudah bagi pengguna," ujar Rico L. Simarmata, Chief Business Officer CRING!.

CEO UniPin, Ashadi Ang, menambahkan, "Kolaborasi bersama CRING! menjadi salah satu faktor penting di balik suksesnya Nobar Pesta Bola Dunia 2026. Sinergi ini menunjukkan bahwa ketika dua entitas dengan visi yang sejalan bekerja bersama, pengalaman yang tercipta bagi masyarakat menjadi lebih bermakna."

Melalui kolaborasi ini, CRING! menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan solusi pembayaran yang mendukung pertumbuhan industri digital sekaligus memberikan pengalaman transaksi yang lebih mudah, aman, dan terintegrasi bagi mitra bisnis maupun masyarakat.