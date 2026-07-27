JAKARTA – Ratusan peserta berkaus putih memenuhi pelataran Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Sabtu (25/7/2026) pagi. Anak-anak berdampingan bersama orang tua, relawan dan para peserta lainnya. Bendera kotak-kotak berkibar mengantar mereka memulai jalan santai setelah sebelumnya melakukan peregangan bersama. Momen itu menjadi pembuka peringatan Hari Anak Nasional bersama Accor bertajuk ATFAC Family Fun Walk. Tawa serta sapaan hangat mengiringi perjalanan sepanjang sekitar 1,5 km.

Di sepanjang rute, pemandangan terasa hidup. Anak-anak binaan Accor berjalan percaya diri bersama keluarga besar para Heartists. Beberapa peserta mengabadikan kebersamaan di depan beberapa spot ikonik di kawasan Kemayoran. Sementara itu, tepuk tangan terus terdengar setiap rombongan mencapai garis akhir.

ATFAC adalah singkatan dari A Trust For A Child. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) Accor itu mempertemukan anak binaan, keluarga Heartists -sapaan bagi karyawan Accor-, serta mitra komunitas.

ATFAC berdiri pada 2001 dan dikelola Yayasan Peduli Tunas Bangsa. Kini, program tersebut mendampingi 75 anak penerima manfaat. Sebanyak 40 anak berada di sanggar di Jakarta. Sisanya, 35 anak mengikuti pembinaan di Bali. Mereka memperoleh beasiswa, bimbingan belajar, dukungan gizi, konseling, serta pengembangan life skill.

Salah satu anak binaan ATFAC di Cipinang, Jakarta Timur, Putra Ega, mengaku mendapat banyak ilmu life skill sepanjang keterlibatannya sejak SD. Kini, Ega telah lulus SMA.

“Selain mendapat les tambahan Bahasa Inggris, Matematika dan lainnya, kami juga diajarkan public speaking,” kata Ega. Bersama ATFAC, dia dan timnya juga berhasil memborong medali emas Kejuaraan Taekwondo Liga DKI Series 11. Ega juga berhasil meraih predikat Best Student dua tahun berturut-turut 2024-2025. Prestasi ini membawanya mendapat kesempatan mengunjungi Yogyakarta dan teman-temannya di ATFAC Bali. “Di sini, mereka yang sudah senior harus menjadi mentor juniornya. Ada proses transfer ilmu,” tuturnya.

Sementara itu, Sakha, anak binaan ATFAC yang kini duduk di kelas 6 SD, mengatakan, kegiatan di ATFAC dilaksanakan setelah jam sekolah. “Dan kami belajar bersama dalam suasana yang menyenangkan. Jadi tidak jenuh bahkan terus semangat,” katanya.

COO Premium, Midscale and Economy Division, Accor Asia, Garth Simmons, mengatakan, kepedulian menjadi fondasi industri perhotelan. "Selama 25 tahun, ATFAC membuka peluang masa depan anak," ujarnya. Menurut Simmons, Hari Anak Nasional menjadi waktu tepat mengapresiasi pencapaian para penerima manfaat. Sekaligus menghargai dedikasi Heartists dan seluruh mitra pendukung.

Setelah jalan santai, peserta mengikuti edukasi mengenai hak anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turut memberikan materi. Selain itu, lelang amal digelar untuk mendukung keberlanjutan program ATFAC.

Acara ini juga menjadi momen penghargaan bagi tiga siswa ATFAC yang lulus SMA. Mereka menerima apresiasi atas perjuangan menyelesaikan pendidikan. Dukungan turut diberikan melalui perlengkapan belajar baru. Bantuan juga disalurkan untuk pemeliharaan sanggar belajar ATFAC di daerah Cipinang, Jakarta Timur. Seluruh rangkaian memperkuat komitmen terhadap pendidikan anak.

Kebersamaan sepanjang pagi itu menggambarkan kepedulian dapat tumbuh melalui langkah sederhana. Namun, dampaknya dapat menemani perjalanan anak-anak menuju masa depan yang lebih baik.