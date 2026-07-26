JAKARTA - Sejumlah pesepak bola Timnas Indonesia menjalani latihan resmi jelang menghadapi Kamboja pada pertandingan Piala AFF 2026 di Stadion Madya Senayan, Jakarta, Minggu (26/7/2026).

Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja pada laga perdana Grup A. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7).

Laga Indonesia vs Kamboja akan dimulai pukul 20.30 WIB dan dapat disaksikan secara langsung di RCTI.