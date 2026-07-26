Foto 1 / 5
Perbesar
Sejumlah pesepak bola Timnas Indonesia menjalani latihan resmi jelang menghadapi Kamboja pada pertandingan Piala AFF 2026 di Stadion Madya Senayan, Jakarta, Minggu (26/7/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja pada laga perdana Grup A. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7).
Foto 3 / 5
Perbesar
Sejumlah pesepak bola Timnas Indonesia menjalani latihan resmi jelang menghadapi Kamboja pada pertandingan Piala AFF 2026 di Stadion Madya Senayan, Jakarta, Minggu (26/7/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
Laga Indonesia vs Kamboja akan dimulai pukul 20.30 WIB dan dapat disaksikan secara langsung di RCTI.
Foto 5 / 5
Perbesar
Sejumlah pesepak bola Timnas Indonesia menjalani latihan resmi jelang menghadapi Kamboja pada pertandingan Piala AFF 2026 di Stadion Madya Senayan, Jakarta, Minggu (26/7/2026).
Advertisement
Latihan Timnas Indonesia Jelang Hadapi Kamboja di Piala AFF 2026
Minggu 26 Juli 2026 23:20 WIB
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah pesepak bola Timnas Indonesia menjalani latihan resmi jelang menghadapi Kamboja pada pertandingan Piala AFF 2026 di Stadion Madya Senayan, Jakarta, Minggu (26/7/2026).
Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja pada laga perdana Grup A. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7).
Laga Indonesia vs Kamboja akan dimulai pukul 20.30 WIB dan dapat disaksikan secara langsung di RCTI.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya