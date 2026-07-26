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Sejumlah pesepak bola Timnas Indonesia menjalani latihan resmi jelang menghadapi Kamboja pada pertandingan Piala AFF 2026 di Stadion Madya Senayan, Jakarta, Minggu (26/7/2026).
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Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja pada laga perdana Grup A. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7).
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Sejumlah pesepak bola Timnas Indonesia menjalani latihan resmi jelang menghadapi Kamboja pada pertandingan Piala AFF 2026 di Stadion Madya Senayan, Jakarta, Minggu (26/7/2026).
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Laga Indonesia vs Kamboja akan dimulai pukul 20.30 WIB dan dapat disaksikan secara langsung di RCTI.
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Sejumlah pesepak bola Timnas Indonesia menjalani latihan resmi jelang menghadapi Kamboja pada pertandingan Piala AFF 2026 di Stadion Madya Senayan, Jakarta, Minggu (26/7/2026).
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Latihan Timnas Indonesia Jelang Hadapi Kamboja di Piala AFF 2026

Minggu 26 Juli 2026 23:20 WIB
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JAKARTA - Sejumlah pesepak bola Timnas Indonesia menjalani latihan resmi jelang menghadapi Kamboja pada pertandingan Piala AFF 2026 di Stadion Madya Senayan, Jakarta, Minggu (26/7/2026).

 
Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja pada laga perdana Grup A.  Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7). 
 
Laga Indonesia vs Kamboja akan dimulai pukul 20.30 WIB dan dapat disaksikan secara langsung di RCTI.
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