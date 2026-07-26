JAKARTA - Ibu dan Anak saat mencoba permainan edukasi dalam acara konferensi pers S-26 Exceptional Journey: Journey Inside The Brain yang berlangsung di Senayan City, Jakarta, Jumat (24/7/2026). Acara ini sebagai bagian dari kampanye "Semua Bisa Jadi Hebat", acara ini menghadirkan S-26 Exceptional Brain Visualizer, sebagai daya tarik utama teknologi EEG (electroencephalogram) yang dikembangkan bersama MyndPlay UK.