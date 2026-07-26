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Orang tua menemani anaknya bemain edukatif imersif disela-sela konferensi pers S-26 Exceptional Journey: Journey Inside The Brain di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
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Dalam rangka memperingati World Brain Day 2026, Wyeth Nutrition menghadirkan S-26 Exceptional Journey: Journey Inside The Brain, sebuah pengalaman edukatif imersif yang berlangsung di Senayan City, Jakarta pada 24?26 Juli 2026.
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Dalam rangka memperingati World Brain Day 2026, Wyeth Nutrition menghadirkan S-26 Exceptional Journey: Journey Inside The Brain, sebuah pengalaman edukatif imersif yang berlangsung di Senayan City, Jakarta pada 24?26 Juli 2026.
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Dokter spesialis anak dr. Yoga Yandika, Sp.A, Category Marketing Manager Wyeth Nutrition S-26 Vera Niki Gozali, orang tua Ashton Alexander, Marlene dan Budi Fung bersama Ashton Alexander pada konferensi pers S-26 Exceptional Journey: Journey Inside The Brain yang berlangsung di Senayan City, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
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Orang tua menemani anaknya bemain edukatif imersif disela-sela konferensi pers S-26 Exceptional Journey: Journey Inside The Brain di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
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Edukasi Interaktif untuk Mengenali Potensi Anak
Minggu 26 Juli 2026 22:48 WIB
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JAKARTA - Ibu dan Anak saat mencoba permainan edukasi dalam acara konferensi pers S-26 Exceptional Journey: Journey Inside The Brain yang berlangsung di Senayan City, Jakarta, Jumat (24/7/2026). Acara ini sebagai bagian dari kampanye "Semua Bisa Jadi Hebat", acara ini menghadirkan S-26 Exceptional Brain Visualizer, sebagai daya tarik utama teknologi EEG (electroencephalogram) yang dikembangkan bersama MyndPlay UK.
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