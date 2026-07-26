JAKARTA - BCA Young Community (BYC) Fest 2026 kembali digelar untuk mempertemukan para pelaku usaha muda dalam memperluas jejaring, berbagi pengalaman, dan membuka peluang kolaborasi. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (22/7) ini menghadirkan sejumlah tokoh dari berbagai bidang untuk berbagi wawasan seputar kepemimpinan, kewirausahaan, dan inovasi bisnis.

Selain sesi diskusi, acara juga menampilkan puluhan booth usaha milik anggota BYC. Dalam kesempatan tersebut, BCA turut memperkenalkan versi terbaru BYC App yang dirancang untuk memudahkan komunikasi dan kolaborasi antaranggota secara digital.

Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih mengatakan, kolaborasi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting bagi pelaku usaha untuk menghadapi dinamika bisnis dan menjaga keberlanjutan usaha.

Melalui BYC Fest, para pebisnis muda diharapkan dapat saling terhubung, bertukar ide, serta membangun kerja sama yang memberi manfaat lebih luas bagi perkembangan usaha dan perekonomian.