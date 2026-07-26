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Petugas membantu pengunjung yang memesan tiket pada acara Danamon Travel Fair di Jakarta.
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Selama penyelenggaraan Danamon Travel Fair, pengunjung juga berkesempatan mengikuti lucky draw dengan hadiah berbagai perlengkapan perjalanan, seperti koper, perangkat elektronik, dan aksesori traveling.
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Petugas membantu pengunjung yang memesan tiket pada acara Danamon Travel Fair di Jakarta.
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Lebih Dekat dengan Nasabah, Danamon Gelar Travel Fair di Tujuh Kota

Minggu 26 Juli 2026 23:16 WIB
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JAKARTA - Petugas membantu pengunjung yang memesan tiket pada acara Danamon Travel Fair di Jakarta.

 
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) menggelar Danamon Travel Fair di tujuh kota, yaitu Bandung, Surabaya, Makassar, Semarang, Pekanbaru, Medan, dan Pontianak. Acara yang berlangsung pada 24 Juli–9 Agustus 2026 ini menghadirkan berbagai solusi finansial dan penawaran menarik untuk mendukung kebutuhan perjalanan wisata maupun ibadah.
 
Consumer Funding & Wealth Business Head Danamon, Ivan Jaya, mengatakan penyelenggaraan Danamon Travel Fair merupakan bentuk apresiasi atas kepercayaan nasabah sekaligus komitmen Danamon untuk terus menghadirkan solusi keuangan yang relevan. Menurutnya, melalui ajang ini Danamon ingin membantu nasabah merencanakan perjalanan dengan lebih mudah, nyaman, dan terencana secara finansial.
 
Bekerja sama dengan sejumlah agen perjalanan, Danamon menawarkan berbagai promo eksklusif, mulai dari potongan harga pembelian paket wisata, haji, dan umrah hingga Rp23,37 juta melalui program Danamon LEBIH PRO dan Danamon LEBIH PRO iB, diskon 15 persen untuk tiket penerbangan ke Jepang menggunakan Kartu Kredit Danamon JCB Precious, hingga penghematan sampai Rp7 juta untuk transaksi menggunakan kartu Debit, Kredit, dan Charge Danamon. Nasabah juga dapat menikmati program Flash Sale Bayar 70 Persen, cashback untuk transaksi valuta asing dan QRIS D-Bank PRO, promo pengajuan kartu kredit, serta berbagai penawaran melalui Danamon Global Currency Card.
 
Selama penyelenggaraan Danamon Travel Fair, pengunjung juga berkesempatan mengikuti lucky draw dengan hadiah berbagai perlengkapan perjalanan, seperti koper, perangkat elektronik, dan aksesori traveling.
 
Melalui rangkaian program tersebut, Danamon berharap dapat memberikan nilai tambah bagi nasabah sekaligus mendampingi mereka dalam mewujudkan berbagai rencana perjalanan, baik untuk liburan maupun ibadah, sejalan dengan semangat HUT ke-70 untuk terus tumbuh bersama nasabah di setiap tahap kehidupan.
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Topik Artikel :
Travel Fair Perjalanan Wisata
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