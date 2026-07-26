JAKARTA - Sejumlah peserta mengikuti NOTARACE ke-2 dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ikatan Notaris Indonesia (INI) ke-118 di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten, Minggu (26/7/2026).Lomba lari yang mengusung tagline Legal Precision, Racing Passion ini diikuti 3.700 peserta dari kalangan Notaris, Anggota Luar Biasa (ALB), dan masyarakat umum. Lomba dibagi dalam tiga kategori, yakni 10K Run, 5K Run, dan 2,5K Fun Run, dengan rute melintasi kawasan BSD City.

NOTARACE merupakan simbol bahwa profesi notaris tidak hanya identik dengan ketelitian dan kepastian hukum, tetapi juga memiliki semangat untuk terus bergerak, berkolaborasi, dan menginspirasi, kata Ketua Umum INI Irfan Ardiansyah.

Selain lomba lari, peserta juga disuguhkan berbagai rangkaian acara mulai dari awarding ceremony, talkshow, hiburan, bazar UMKM, hingga doorprize dan grand prize.