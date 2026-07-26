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Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) Irfan Ardiansyah (kanan) dan Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hapendi Harahap (kiri) serta Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah (tengah), mengibaskan bendera tanda dimulainya NOTARACE ke-2 dalam rangka HUT INI ke-118, di Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten, Minggu (26/7/2026).
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Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) Irfan Ardiansyah (kanan) dan Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hapendi Harahap (kiri) serta Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah (tengah), mengibaskan bendera tanda dimulainya NOTARACE ke-2 dalam rangka HUT INI ke-118, di Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten, Minggu (26/7/2026).
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Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) Irfan Ardiansyah (kanan) dan Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hapendi Harahap (kiri) serta Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah (tengah), mengibaskan bendera tanda dimulainya NOTARACE ke-2 dalam rangka HUT INI ke-118, di Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten, Minggu (26/7/2026).
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Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) Irfan Ardiansyah (kanan) dan Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hapendi Harahap (kiri) serta Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah (tengah), mengibaskan bendera tanda dimulainya NOTARACE ke-2 dalam rangka HUT INI ke-118, di Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten, Minggu (26/7/2026).
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3.700 Peserta Meriahkan NOTARACE Ke-2 HUT INI ke-118
Minggu 26 Juli 2026 23:16 WIB
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JAKARTA - Sejumlah peserta mengikuti NOTARACE ke-2 dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ikatan Notaris Indonesia (INI) ke-118 di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten, Minggu (26/7/2026).Lomba lari yang mengusung tagline Legal Precision, Racing Passion ini diikuti 3.700 peserta dari kalangan Notaris, Anggota Luar Biasa (ALB), dan masyarakat umum. Lomba dibagi dalam tiga kategori, yakni 10K Run, 5K Run, dan 2,5K Fun Run, dengan rute melintasi kawasan BSD City.
NOTARACE merupakan simbol bahwa profesi notaris tidak hanya identik dengan ketelitian dan kepastian hukum, tetapi juga memiliki semangat untuk terus bergerak, berkolaborasi, dan menginspirasi, kata Ketua Umum INI Irfan Ardiansyah.
Selain lomba lari, peserta juga disuguhkan berbagai rangkaian acara mulai dari awarding ceremony, talkshow, hiburan, bazar UMKM, hingga doorprize dan grand prize.
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