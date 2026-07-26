Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 4
Perbesar
img-1
Bersama Mahasiswa Peduli Lingkungan Pesisir, Bank BSN memantau pertumbuhan tanaman, tingkat kelangsungan hidup bibit, serta kondisi lingkungan pesisir sebagai bagian dari komitmen menjaga keberlanjutan ekosistem.
Foto 2 / 4
Perbesar
img-2
Bersama Mahasiswa Peduli Lingkungan Pesisir, Bank BSN memantau pertumbuhan tanaman, tingkat kelangsungan hidup bibit, serta kondisi lingkungan pesisir sebagai bagian dari komitmen menjaga keberlanjutan ekosistem.
Foto 3 / 4
Perbesar
img-3
Bersama Mahasiswa Peduli Lingkungan Pesisir, Bank BSN memantau pertumbuhan tanaman, tingkat kelangsungan hidup bibit, serta kondisi lingkungan pesisir sebagai bagian dari komitmen menjaga keberlanjutan ekosistem.
Foto 4 / 4
Perbesar
img-4
Bersama Mahasiswa Peduli Lingkungan Pesisir, Bank BSN memantau pertumbuhan tanaman, tingkat kelangsungan hidup bibit, serta kondisi lingkungan pesisir sebagai bagian dari komitmen menjaga keberlanjutan ekosistem.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Hari Mangrove Sedunia 2026, Bank BSN Dorong Pelestarian Ekosistem Pesisir

Minggu 26 Juli 2026 23:15 WIB
A
A
A

JAKARTA - Bank Syariah Nasional (Bank BSN) bersama Mahasiswa Peduli Lingkungan Pesisir melaksanakan kegiatan monitoring pertumbuhan mangrove di kawasan konservasi Eco Mangrove Segara Ayu, Bali, Minggu (26/07/2026). 

 
Dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia (International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem), Bank Syariah Nasional (Bank BSN) melaksanakan kegiatan monitoring di kawasan konservasi mangrove yang sebelumnya telah ditanami 1.150 bibit mangrove. 
 
Bersama Mahasiswa Peduli Lingkungan Pesisir, Bank BSN memantau pertumbuhan tanaman, tingkat kelangsungan hidup bibit, serta kondisi lingkungan pesisir sebagai bagian dari komitmen menjaga keberlanjutan ekosistem.
 
Bagi Bank BSN, setiap bibit yang tumbuh merupakan investasi bagi bumi dan generasi mendatang. Melalui semangat kolaborasi dan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), Bank BSN akan terus menghadirkan aksi nyata untuk melestarikan lingkungan dan menciptakan dampak yang berkelanjutan.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Hari Mangrove Sedunia 2026, Bank BSN Dorong Pelestarian Ekosistem Pesisir
Bank BSN Perkuat Ekosistem UMKM Halal, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif
Perluas ekosistem Syariah, Bank BSN Hadir di Abaya Pavilion
Dorong Ekosistem Keuangan Syariah, BSN Perkuat Layanan SiPA
Perusahaan Ritel Farmasi Dukung Pelestarian Pesisir Lewat Aksi Tanam Mangrove
Cermati Fintech Group Tanam Mangrove Dukung Keberlanjutan Lingkungan
Ini Manfaat Hutan Mangrove yang Perlu Kalian Tahu
Wisata Hutan Mangrove Desa Matansala Kabupaten Morowali