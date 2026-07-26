JAKARTA - Bank Syariah Nasional (Bank BSN) bersama Mahasiswa Peduli Lingkungan Pesisir melaksanakan kegiatan monitoring pertumbuhan mangrove di kawasan konservasi Eco Mangrove Segara Ayu, Bali, Minggu (26/07/2026).

Dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia (International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem), Bank Syariah Nasional (Bank BSN) melaksanakan kegiatan monitoring di kawasan konservasi mangrove yang sebelumnya telah ditanami 1.150 bibit mangrove.

Bersama Mahasiswa Peduli Lingkungan Pesisir, Bank BSN memantau pertumbuhan tanaman, tingkat kelangsungan hidup bibit, serta kondisi lingkungan pesisir sebagai bagian dari komitmen menjaga keberlanjutan ekosistem.

Bagi Bank BSN, setiap bibit yang tumbuh merupakan investasi bagi bumi dan generasi mendatang. Melalui semangat kolaborasi dan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), Bank BSN akan terus menghadirkan aksi nyata untuk melestarikan lingkungan dan menciptakan dampak yang berkelanjutan.