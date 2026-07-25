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Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melihat booth UMKM saat acara closing ceremony Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 di Pondok Indah Mall, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
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Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan sambutan saat acara closing ceremony Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 di Pondok Indah Mall, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
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Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 resmi mengakhiri rangkaian penyelenggaraannya setelah berlangsung sejak 10 Juni hingga 22 Juli 2026, selama penyelenggaraannya FJGS 2026 berhasil mencatat total transaksi sebesar Rp 16,8 triliun
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Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 resmi mengakhiri rangkaian penyelenggaraannya setelah berlangsung sejak 10 Juni hingga 22 Juli 2026, selama penyelenggaraannya FJGS 2026 berhasil mencatat total transaksi sebesar Rp 16,8 triliun
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Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan sambutan saat acara closing ceremony Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 di Pondok Indah Mall, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
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Festival Jakarta Great Sale 2026 Ditutup dengan Transaksi Rp16,8 Triliun
Sabtu 25 Juli 2026 09:11 WIB
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melihat booth UMKM saat acara closing ceremony Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 di Pondok Indah Mall, Jakarta, Jumat (24/7/2026). Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 resmi mengakhiri rangkaian penyelenggaraannya setelah berlangsung sejak 10 Juni hingga 22 Juli 2026, selama penyelenggaraannya FJGS 2026 berhasil mencatat total transaksi sebesar Rp 16,8 triliun, atau tumbuh sekitar 5% dibandingkan target awal sebesar Rp16 triliun, dimana pencapaian tersebut menjadi indikator positif atas tingginya antusiasme masyarakat terhadap aktivitas belanja di pusat perbelanjaan Jakarta.
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