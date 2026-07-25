Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melihat booth UMKM saat acara closing ceremony Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 di Pondok Indah Mall, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan sambutan saat acara closing ceremony Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 di Pondok Indah Mall, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 resmi mengakhiri rangkaian penyelenggaraannya setelah berlangsung sejak 10 Juni hingga 22 Juli 2026, selama penyelenggaraannya FJGS 2026 berhasil mencatat total transaksi sebesar Rp 16,8 triliun
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 resmi mengakhiri rangkaian penyelenggaraannya setelah berlangsung sejak 10 Juni hingga 22 Juli 2026, selama penyelenggaraannya FJGS 2026 berhasil mencatat total transaksi sebesar Rp 16,8 triliun
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan sambutan saat acara closing ceremony Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 di Pondok Indah Mall, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Festival Jakarta Great Sale 2026 Ditutup dengan Transaksi Rp16,8 Triliun

Sabtu 25 Juli 2026 09:11 WIB
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melihat booth UMKM saat acara closing ceremony Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 di Pondok Indah Mall, Jakarta, Jumat (24/7/2026). Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 resmi mengakhiri rangkaian penyelenggaraannya setelah berlangsung sejak 10 Juni hingga 22 Juli 2026, selama penyelenggaraannya FJGS 2026 berhasil mencatat total transaksi sebesar Rp 16,8 triliun, atau tumbuh sekitar 5% dibandingkan target awal sebesar Rp16 triliun, dimana pencapaian tersebut menjadi indikator positif atas tingginya antusiasme masyarakat terhadap aktivitas belanja di pusat perbelanjaan Jakarta. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Festival Jakarta Great Sale
Festival Jakarta Great Sale 2026 Ditutup dengan Transaksi Rp16,8 Triliun
Festival Jakarta Great Sale 2026 Resmi Dibuka, Targetkan Transaksi Ritel Rp16 Triliun