JAKARTA - Program Director Bakti Budaya Djarum Foundation Renitasari Adrian (tengah) bersama Sutradara film pendek 'Jalan Pulang' Bramsky (kiri), konseptor dan penata busana Hagai Pakan (kanan) dan pemeran film pendek 'Jalan Pulang' Sheila Dara (ketiga kiri), Widyawati (ketiga kanan), Asri Welas (kedua kiri), dan Sharon Sitania (kedua kanan) berfoto bersama usai pemutaran film pendek 'Jalan Pulang' di Jakarta, Rabu (22/7/2026). Dalam rangka memperingati Hari Kebaya Nasional, Bakti Budaya Djarum Foundation menghadirkan film pendek 'Jalan Pulang', yang mengajak masyarakat memandang kebaya bukan sekadar busana, melainkan simbol yang menyimpan sejarah, identitas, serta kisah yang menghubungkan generasi terdahulu dengan generasi masa kini. Di balik setiap helai kebaya, tersimpan cerita tentang rumah, keluarga, dan asal-usul yang patut dijaga serta diteruskan kepada generasi berikutnya.