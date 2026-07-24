Direktur Consumer Banking PT Bank Syariah Nasional Mochamad Yut Penta dan Direktur PT Melayani Sepenuh Hati Marine Novita melakukan penandatangan kerja sama disaksikan Direktur Utama PT Bank Syariah Nasional Alex Sofjan Noor pada acara Launching Program BSN Siap KPR di Jakarta, Jumat (24/7/2026).

PT Bank Syariah Nasional (Bank BSN) resmi meluncurkan Program BSN Siap KPR sebagai upaya memperkuat layanan pembiayaan kepemilikan rumah berbasis syariah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Program BSN Siap KPR merupakan bagian dari strategi Bank BSN dalam memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan syariah melalui kolaborasi dengan mitra pengembang properti dan berbagai pemangku kepentingan. Melalui sinergi tersebut, Bank BSN menghadirkan solusi pembiayaan yang lebih mudah diakses, proses persetujuan yang lebih cepat, serta layanan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah sesuai prinsip syariah.

Melalui Program BSN Siap KPR, Bank BSN optimistis dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan kepemilikan rumah sekaligus memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia. Ke depan, Bank BSN akan terus memperkuat kolaborasi dengan pengembang, agen properti, dan mitra strategis lainnya guna menghadirkan solusi pembiayaan yang inovatif serta mendukung pertumbuhan sektor perumahan nasional secara berkelanjutan.