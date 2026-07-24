Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 3
Perbesar
img-1
Direktur Consumer Banking PT Bank Syariah Nasional Mochamad Yut Penta dan Direktur PT Melayani Sepenuh Hati Marine Novita melakukan penandatangan kerja sama disaksikan Direktur Utama PT Bank Syariah Nasional Alex Sofjan Noor pada acara Launching Program BSN Siap KPR di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Foto 2 / 3
Perbesar
img-2
Direktur Consumer Banking PT Bank Syariah Nasional Mochamad Yut Penta dan Direktur PT Melayani Sepenuh Hati Marine Novita melakukan penandatangan kerja sama disaksikan Direktur Utama PT Bank Syariah Nasional Alex Sofjan Noor pada acara Launching Program BSN Siap KPR di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Foto 3 / 3
Perbesar
img-3
Direktur Consumer Banking PT Bank Syariah Nasional Mochamad Yut Penta dan Direktur PT Melayani Sepenuh Hati Marine Novita melakukan penandatangan kerja sama disaksikan Direktur Utama PT Bank Syariah Nasional Alex Sofjan Noor pada acara Launching Program BSN Siap KPR di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

BSN Siap KPR Meluncur, Perluas Layanan Pembiayaan Perumahan Berbasis Syariah

Jum'at 24 Juli 2026 23:54 WIB
A
A
A
Direktur Consumer Banking PT Bank Syariah Nasional Mochamad Yut Penta dan Direktur PT Melayani Sepenuh Hati Marine Novita melakukan penandatangan kerja sama disaksikan Direktur Utama PT Bank Syariah Nasional Alex Sofjan Noor pada acara Launching Program BSN Siap KPR di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
 
PT Bank Syariah Nasional (Bank BSN) resmi meluncurkan Program BSN Siap KPR sebagai upaya memperkuat layanan pembiayaan kepemilikan rumah berbasis syariah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau. 
 
Program BSN Siap KPR merupakan bagian dari strategi Bank BSN dalam memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan syariah melalui kolaborasi dengan mitra pengembang properti dan berbagai pemangku kepentingan. Melalui sinergi tersebut, Bank BSN menghadirkan solusi pembiayaan yang lebih mudah diakses, proses persetujuan yang lebih cepat, serta layanan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah sesuai prinsip syariah.
 
Melalui Program BSN Siap KPR, Bank BSN optimistis dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan kepemilikan rumah sekaligus memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia. Ke depan, Bank BSN akan terus memperkuat kolaborasi dengan pengembang, agen properti, dan mitra strategis lainnya guna menghadirkan solusi pembiayaan yang inovatif serta mendukung pertumbuhan sektor perumahan nasional secara berkelanjutan.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bsn
Foto Lainnya
BSN Siap KPR Meluncur, Perluas Layanan Pembiayaan Perumahan Berbasis Syariah
Bank BSN Perkuat Ekosistem UMKM Halal, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif
Perluas ekosistem Syariah, Bank BSN Hadir di Abaya Pavilion
Dorong Ekosistem Keuangan Syariah, BSN Perkuat Layanan SiPA
BSN Perluas Pemerataan Infrastruktur Mutu untuk Perkuat Fondasi Ekonomi RI