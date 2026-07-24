JAKARTA - Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Irene Umar (kiri) bersama Vice President, Government Affairs and Public Policy Center of Exvellence Google Markham Erickson (tengah) dan Country Director Google Indonesia Veronica Utami (kanan) berbincang disela-sela peluncuran laporan peluang Artificial Intelligence (AI) untuk ekonomi kreatif Indonesia di Jakarta, Kamis (23/7/2026). Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Google dan YouTube meluncurkan laporan peluang AI untuk ekonomi kreatif di Indonesia guna mendukung kreator konten lokal, pelaku media, dan UKM melalui pemanfaatan tools AI yang aman untuk membuka peluang pertumbuhan ekonomi.