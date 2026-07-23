JAKARTA - Para Model JF3 memperagakan busananya saat pembukaan dan Gala Dinner JF3 Fashion Festival 2026 di Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (22/7/2026). JF3 Fashion Festival 2026 akan digelar pada 23–29 Juli 2026 di Fashion Tent, Summarecon Mall Kelapa Gading.

Mengusung tema “Recrafted: Shaping the Future”, ajang ini difokuskan untuk memperkuat ekosistem fashion Indonesia melalui kolaborasi, akses pasar, dan pengembangan talenta. Festival mode tersebut menghadirkan lebih dari 50 desainer dan brand dari Indonesia, Asia Tenggara, Asia Timur, hingga Eropa.

Partisipasi internasional turut mewarnai JF3 2026 melalui kehadiran label asal Prancis, Filipina, Laos, Singapura, dan Korea Selatan. Keterlibatan mereka diharapkan memperluas pertukaran kreatif, jejaring profesional, dan peluang kolaborasi bagi pelaku industri fashion Indonesia.

Selain peragaan busana, JF3 menghadirkan program pengembangan talenta seperti JF3 Model Search, Future Fashion Designer (FFD), dan PINTU. Program-program tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas desainer muda sekaligus memperluas akses mereka ke industri fashion.

Rangkaian JF3 2026 juga mencakup Fashion Village yang berlangsung pada 22 Juli–2 Agustus 2026 dan CODE.STRT pada 30 Juli–9 Agustus 2026. Kedua program ini menjadi jembatan antara brand, konsumen, serta komunitas kreatif dan budaya urban.