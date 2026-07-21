JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan PT Jasaraharja Putera di Kantor Pusat BKI, Jakarta. Penandatanganan ini menjadi langkah awal kedua perusahaan untuk menjajaki kerja sama di bidang peningkatan kelayakan teknis, pendidikan, serta pengembangan dan pertukaran ilmu pengetahuan guna mendukung peningkatan keselamatan dan kualitas layanan di sektor maritim.

Penandatanganan MoU tersebut dihadiri oleh Direktur Utama BKI, R. Benny Susanto, didampingi Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi BKI, Arief Budi Permana, beserta jajaran manajemen. Dari pihak PT Jasaraharja Putera, hadir Direktur Utama Abdul Haris, Direktur Pemasaran Imam Hendrawan, beserta jajaran manajemen.

Direktur Utama BKI, R. Benny Susanto, menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen BKI untuk mendukung peningkatan standar keamanan, keselamatan, dan kepatuhan di sektor maritim melalui kapasitas, kompetensi, independensi, serta keahlian teknis yang dimiliki perusahaan. “Nota Kesepahaman ini adalah langkah awal. Harapan kami, dengan adanya MoU ini akan memberikan peran kontribusi kita kepada publik dan negara terhadap keamanan dan keselamatan pelayaran kapal di Indonesia.”, Ujar Benny.

Kerja sama ini menjadi salah satu upaya BKI untuk memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung terciptanya ekosistem maritim yang lebih aman, andal, dan berkelanjutan guna meningkatkan keselamatan pelayaran nasional.