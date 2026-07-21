Sejumlah peserta berlari saat mengikuti kategori 5K MILO ACTIV Indonesia Race 2026 Bandung Series di Balai Kota Bandung, Jawa Barat, MInggu (19/7/2026).

Melanjutkan kesuksesan acara di Yogyakarta dan Medan, Nestle MILO dengan semangat #EnergiTanpaBatas menghadirkan penyelenggaraan MILO ACTIV Indonesia Race 2026 di Bandung Series.

Lebih dari 7.200 pelari berpartisipasi dalam dua kategori yaitu 5K dan Family Run 2,5K menghijaukan Bandung di Minggu pagi.