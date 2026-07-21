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Sejumlah peserta berlari saat mengikuti kategori 5K MILO ACTIV Indonesia Race 2026 Bandung Series di Balai Kota Bandung, Jawa Barat, MInggu (19/7/2026).
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Lebih dari 7.200 pelari berpartisipasi dalam dua kategori yaitu 5K dan Family Run 2,5K menghijaukan Bandung di Minggu pagi.
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Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bersama Alaa Shaaban, Marketing Manager Beverages & Confectionery Business Unit PT Nestle Indonesia dan Fajar Dewantara, Direktur Corporate Affairs PT Nestle Indonesia melepas ribuan peserta kategori 5K MILO ACTIV Indonesia Race 2026 Bandung Series di Balai Kota Bandung, Jawa Barat, MInggu (19/7/2026).
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Antusiasme warga Bandung yang mengikuti kategori Family Run 2,5K MILO ACTIV Indonesia Race 2026 Bandung Series di Balai Kota Bandung (19/7/2026).
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Sejumlah peserta berlari saat mengikuti kategori 5K MILO ACTIV Indonesia Race 2026 Bandung Series di Balai Kota Bandung, Jawa Barat, MInggu (19/7/2026).
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Ribuan Pelari Ramaikan Indonesia Race 2026
Selasa 21 Juli 2026 22:35 WIB
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Sejumlah peserta berlari saat mengikuti kategori 5K MILO ACTIV Indonesia Race 2026 Bandung Series di Balai Kota Bandung, Jawa Barat, MInggu (19/7/2026).
Melanjutkan kesuksesan acara di Yogyakarta dan Medan, Nestle MILO dengan semangat #EnergiTanpaBatas menghadirkan penyelenggaraan MILO ACTIV Indonesia Race 2026 di Bandung Series.
Lebih dari 7.200 pelari berpartisipasi dalam dua kategori yaitu 5K dan Family Run 2,5K menghijaukan Bandung di Minggu pagi.
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