JAKARTA - Bumi Aki Heritage, restoran Sunda Modern di bawah naungan Bumi Aki Group, resmi membuka gerai terbarunya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, pada 18 Juli 2026. Pembukaan ini menjadi bagian dari ekspansi perusahaan untuk menghadirkan kekayaan kuliner Jawa Barat kepada masyarakat urban melalui sajian autentik dengan sentuhan modern.

Mengusung tagline "Hadirkan Cita Rasa Sunda Modern di Jantung Kemang, Jaksel", restoran ini menghadirkan suasana hangat bergaya heritage yang cocok untuk berbagai aktivitas, mulai dari santap keluarga, jamuan bisnis, hingga pertemuan komunitas. Seluruh hidangan diolah menggunakan teknik memasak tradisional khas Jawa Barat dengan penyajian yang lebih modern.

Beberapa menu andalan yang ditawarkan antara lain Empal Gentong khas Cirebon, Sate Maranggi khas Purwakarta, serta Burayot, kudapan tradisional Jawa Barat yang disajikan sebagai hidangan penutup. Kehadiran gerai ini diharapkan menjadi pilihan baru bagi masyarakat Jakarta Selatan untuk menikmati kuliner khas Sunda tanpa harus bepergian ke daerah asalnya.

CEO Bumi Aki Group, Dr. Anisha Desiliana Resti, S.H., M.H., mengatakan Kemang dipilih sebagai lokasi karena memiliki karakter yang dinamis dan menjadi ruang pertemuan berbagai kalangan. Menurutnya, kehadiran Bumi Aki Heritage bukan sekadar membuka gerai baru, tetapi juga mengajak masyarakat menikmati warisan kuliner Indonesia dalam suasana yang hangat dan nyaman.

Bumi Aki Heritage Kemang telah beroperasi dan terbuka untuk umum sejak 18 Juli 2026. Restoran ini diharapkan menjadi destinasi kuliner baru bagi masyarakat yang ingin menikmati pengalaman bersantap khas Sunda untuk berbagai kesempatan, mulai dari makan bersama keluarga hingga pertemuan bisnis.

Tentang Bumi Aki Heritage merupakan restoran Sunda Modern yang mengusung filosofi "Sajian Sunda Modern, Satu Meja Tiga Generasi". Restoran ini menghadirkan pengalaman bersantap dengan cita rasa khas Jawa Barat, pelayanan yang hangat, serta suasana nyaman yang dapat dinikmati oleh seluruh generasi.