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Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) menyerahkan naskah pandangan pemerintah kepada Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/7/2026).
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Dalam rapat tersebut Komisi XI DPR dan Pemerintah menyetujui hasil laporan Panja pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) pada pembicaraan tingkat I dan selanjutnya akan dilaporkan pada Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat II untuk disetujui menjadi Undang-Undang.
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Dalam rapat tersebut Komisi XI DPR dan Pemerintah menyetujui hasil laporan Panja pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) pada pembicaraan tingkat I dan selanjutnya akan dilaporkan pada Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat II untuk disetujui menjadi Undang-Undang.
Foto 4 / 5
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Dalam rapat tersebut Komisi XI DPR dan Pemerintah menyetujui hasil laporan Panja pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) pada pembicaraan tingkat I dan selanjutnya akan dilaporkan pada Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat II untuk disetujui menjadi Undang-Undang.
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Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) menyerahkan naskah pandangan pemerintah kepada Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/7/2026).
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Komisi XI DPR dan Pemerintah Sepakati RUU PFII Dibawa ke Paripurna
Senin 20 Juli 2026 21:27 WIB
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JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) menyerahkan naskah pandangan pemerintah kepada Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/7/2026). Dalam rapat tersebut Komisi XI DPR dan Pemerintah menyetujui hasil laporan Panja pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) pada pembicaraan tingkat I dan selanjutnya akan dilaporkan pada Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat II untuk disetujui menjadi Undang-Undang.
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