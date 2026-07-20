JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) menyerahkan naskah pandangan pemerintah kepada Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/7/2026). Dalam rapat tersebut Komisi XI DPR dan Pemerintah menyetujui hasil laporan Panja pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) pada pembicaraan tingkat I dan selanjutnya akan dilaporkan pada Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat II untuk disetujui menjadi Undang-Undang.