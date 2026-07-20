TANGERANG - Head of Corporate Communication IFG, I Gede Suhendra (kiri), menyerahkan bantuan renovasi ruang belajar dan perangkat sekolah kepada Ketua Yayasan Vidya Kertajaya, Wayan Susena (kanan), didampingi Ketua Banjar Tangerang, Made Suarte, serta Sekretaris Yayasan Vidya Kertajaya, I Dewa Putu Satria Iswahyudi, di Tangerang.

Bantuan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) IFG berupa perangkat sekolah dan bahan bangunan senilai Rp37 juta tersebut ditujukan untuk mendukung peningkatan kualitas sarana pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak bagi 258 siswa Yayasan Vidya Kertajaya.