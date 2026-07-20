JAKARTA - Mahasiswa dari BEM Perguruan Tingg Muhammadiyah Aisyiah (PTMA) Zona III DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat berunjuk rasa Indonesia Darurat Korupsi di depan gedung bundar Jampidsus, Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/7/2026). Mahasiswa menuntut Kejaksaan Agung segera menangkap dan mengadili tersangka mantan Jampidsus Febrie Adriansyah karena diduga menerima suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari berbagai perkara yang pernah ditanganinya.