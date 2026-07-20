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Warga mengambil air bersih di sumber mata air Sumur Bendung di kawasan Gunung Batur, Kota Cilegon, Banten, Minggu (19/7/2026). Sumur ini menjadi andalan warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
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Warga mengambil air bersih di sumber mata air Sumur Bendung di kawasan Gunung Batur, Kota Cilegon, Banten, Minggu (19/7/2026). Sumur ini menjadi andalan warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
Foto 3 / 5
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Warga mengambil air bersih di sumber mata air Sumur Bendung di kawasan Gunung Batur, Kota Cilegon, Banten, Minggu (19/7/2026). Sumur ini menjadi andalan warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
Foto 4 / 5
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Warga mengambil air bersih di sumber mata air Sumur Bendung di kawasan Gunung Batur, Kota Cilegon, Banten, Minggu (19/7/2026). Sumur ini menjadi andalan warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
Foto 5 / 5
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Warga mengambil air bersih di sumber mata air Sumur Bendung di kawasan Gunung Batur, Kota Cilegon, Banten, Minggu (19/7/2026). Sumur ini menjadi andalan warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
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Perjuangan Warga Cilegon Jalan 1 Km ke Hutan Mencari Air Bersih

Senin 20 Juli 2026 20:48 WIB
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CILEGON - Warga mengambil air bersih di sumber mata air Sumur Bendung di kawasan Gunung Batur, Kota Cilegon, Banten, Minggu (19/7/2026). Sumur ini menjadi andalan warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

 
Kemarau yang berlangsung selama tiga bulan terakhir membuat sejumlah sumber air mengering sehingga sekitar 150 kepala keluarga harus mengambil air dari kawasan hutan.
 
Warga berjalan kaki sekitar satu kilometer sambil membawa galon untuk memperoleh air minum dan kebutuhan mandi cuci kakus (MCK). Aktivitas tersebut berlangsung hampir sepanjang hari. Sementara bantuan air bersih yang diterima warga masih terbatas.
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