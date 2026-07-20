JAKARTA - Kabag Ops Kortastipidkor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi (tengah) di dampingi Kabag Penum Divhumas Polri, Kombes Erdi A Chaniago (kiri) dan Kasubdit 4 Ditindak Kortas Tipidkor Kombes Danny Yulianto memberikan ketwrangan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri mengungkap dugaan korupsi fasilitas pembiayaan invoice financing oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Persero kepada PT Bintang Abadi Sampurna (BAS). Pembiayaan tersebut berkaitan dengan proyek pengadaan batu bara untuk PT PLN Batu Bara pada periode 2019-2020.

Dalam perkara tersebut, dugaan korupsi ini ditaksir menyebabkan kerugian negara mencapai Rp38,8 miliar.