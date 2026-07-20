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Kabag Ops Kortastipidkor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi (tengah) di dampingi Kabag Penum Divhumas Polri, Kombes Erdi A Chaniago (kiri) dan Kasubdit 4 Ditindak Kortas Tipidkor Kombes Danny Yulianto memberikan ketwrangan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (20/7/2026).
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Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri mengungkap dugaan korupsi fasilitas pembiayaan invoice financing oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Persero kepada PT Bintang Abadi Sampurna (BAS).
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Dalam perkara tersebut, dugaan korupsi ini ditaksir menyebabkan kerugian negara mencapai Rp38,8 miliar.
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Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri mengungkap dugaan korupsi fasilitas pembiayaan invoice financing oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Persero kepada PT Bintang Abadi Sampurna (BAS).
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Dalam perkara tersebut, dugaan korupsi ini ditaksir menyebabkan kerugian negara mencapai Rp38,8 miliar.
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Kortas Tipikor Polri Ungkap Dugaan Korupsi Pembiayaan Proyek Batu Bara PLN

Senin 20 Juli 2026 20:47 WIB
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JAKARTA - Kabag Ops Kortastipidkor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi (tengah) di dampingi Kabag Penum Divhumas Polri, Kombes Erdi A Chaniago (kiri) dan Kasubdit 4 Ditindak Kortas Tipidkor Kombes Danny Yulianto memberikan ketwrangan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (20/7/2026). 

 
Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri mengungkap dugaan korupsi fasilitas pembiayaan invoice financing oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Persero kepada PT Bintang Abadi Sampurna (BAS). Pembiayaan tersebut berkaitan dengan proyek pengadaan batu bara untuk PT PLN Batu Bara pada periode 2019-2020.
 
Dalam perkara tersebut, dugaan korupsi ini ditaksir menyebabkan kerugian negara mencapai Rp38,8 miliar.
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