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Sejumlah anak berebut bola saat bertanding pada Liga Aspal di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (18/7/2026).
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Turnamen Liga Aspal digelar sebagai wadah penyaluran bakat dan kecintaan terhadap sepak bola bagi anak-anak di kawasan permukiman padat yang minim ruang bermain layak.
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Sejumlah anak yang tergabung dalam tim Blue Lion bersorak usai bertanding pada Liga Aspal di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (18/7/2026).
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Sejumlah anak yang tergabung dalam tim Blue Lion bersorak usai bertanding pada Liga Aspal di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (18/7/2026).
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Sejumlah anak berebut bola saat bertanding pada Liga Aspal di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (18/7/2026).
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Semangat Anak-anak Warnai Turnamen Liga Aspal di Menteng

Minggu 19 Juli 2026 20:31 WIB
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JAKARTA - Sejumlah anak berebut bola saat bertanding pada Liga Aspal di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (18/7/2026). Turnamen Liga Aspal digelar sebagai wadah penyaluran bakat dan kecintaan terhadap sepak bola bagi anak-anak di kawasan permukiman padat yang minim ruang bermain layak.

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Semangat Anak-anak Warnai Turnamen Liga Aspal di Menteng