JAKARTA - Sejumlah anak berebut bola saat bertanding pada Liga Aspal di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (18/7/2026). Turnamen Liga Aspal digelar sebagai wadah penyaluran bakat dan kecintaan terhadap sepak bola bagi anak-anak di kawasan permukiman padat yang minim ruang bermain layak.