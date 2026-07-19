Foto 1 / 5
Perbesar
Sejumlah anak berebut bola saat bertanding pada Liga Aspal di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (18/7/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
Turnamen Liga Aspal digelar sebagai wadah penyaluran bakat dan kecintaan terhadap sepak bola bagi anak-anak di kawasan permukiman padat yang minim ruang bermain layak.
Foto 3 / 5
Perbesar
Sejumlah anak yang tergabung dalam tim Blue Lion bersorak usai bertanding pada Liga Aspal di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (18/7/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
Sejumlah anak yang tergabung dalam tim Blue Lion bersorak usai bertanding pada Liga Aspal di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (18/7/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
Sejumlah anak berebut bola saat bertanding pada Liga Aspal di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (18/7/2026).
Advertisement
Semangat Anak-anak Warnai Turnamen Liga Aspal di Menteng
Minggu 19 Juli 2026 20:31 WIB
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah anak berebut bola saat bertanding pada Liga Aspal di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (18/7/2026). Turnamen Liga Aspal digelar sebagai wadah penyaluran bakat dan kecintaan terhadap sepak bola bagi anak-anak di kawasan permukiman padat yang minim ruang bermain layak.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya