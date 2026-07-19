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Direktur Network & Retail Funding Bank Syariah Nasional (Bank BSN) Ari Kurniaman (kanan) didampingi Corporate Secretary Bank BSN Dody Agoeng (kedua kanan) dan Branch Manager Bank BSN KC Bandung Benny Kurniawan (ketiga kanan) berbincang dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) melalui program pemberdayaan UMKM Halal Kaum Berdaya di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/7/2026).
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Program tersebut merupakan komitmen BSN dalam mendorong pertumbuhan UMKM halal melalui pendampingan usaha, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses layanan keuangan syariah.
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Program tersebut merupakan komitmen BSN dalam mendorong pertumbuhan UMKM halal melalui pendampingan usaha, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses layanan keuangan syariah.
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Program tersebut merupakan komitmen BSN dalam mendorong pertumbuhan UMKM halal melalui pendampingan usaha, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses layanan keuangan syariah.
Foto 5 / 5
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Direktur Network & Retail Funding Bank Syariah Nasional (Bank BSN) Ari Kurniaman (kanan) didampingi Corporate Secretary Bank BSN Dody Agoeng (kedua kanan) dan Branch Manager Bank BSN KC Bandung Benny Kurniawan (ketiga kanan) berbincang dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) melalui program pemberdayaan UMKM Halal Kaum Berdaya di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/7/2026).
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Bank BSN Perkuat Ekosistem UMKM Halal, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif

Minggu 19 Juli 2026 20:31 WIB
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Direktur Network & Retail Funding Bank Syariah Nasional (Bank BSN) Ari Kurniaman (kanan) didampingi Corporate Secretary Bank BSN Dody  Agoeng (kedua kanan) dan Branch Manager Bank BSN KC Bandung Benny Kurniawan (ketiga kanan) berbincang dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) melalui program pemberdayaan UMKM Halal Kaum Berdaya di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/7/2026). Program tersebut merupakan komitmen BSN dalam mendorong pertumbuhan UMKM halal melalui pendampingan usaha, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses layanan keuangan syariah.
 
Bank Syariah Nasional (Bank BSN) terus memperkuat komitmennya sebagai institusi keuangan syariah yang tumbuh bersama masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Tidak hanya menyediakan layanan perbankan, Bank BSN juga berperan sebagai mitra strategis bagi pelaku UMKM melalui penguatan kapasitas usaha, perluasan akses pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi digital melalui Bale Syariah by BSN agar semakin berdaya saing dan berkelanjutan.
 
Komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap Program Pemberdayaan UMKM Halal Dalem Kaum Berdaya sebagai bagian dari kontribusi Bank BSN dalam mendukung Asta Cita Pemerintah. Melalui program ini, Bank BSN mendorong penguatan ekonomi kerakyatan, pengembangan kewirausahaan, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
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