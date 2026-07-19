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Pengunjung melihat pameran dalam acara Jakarta Provoke di Taman Menteng, Jakarta, Minggu (19/7/2026).
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Pameran Jakarta Provoke 2026 menghadirkan 25 karya dari 25 perupa dan seniman yang berkolaborasi dengan 25 kurator Jakarta. Mengangkat kehidupan urban sebagai sumber inspirasi, pameran ini menjadi ruang untuk melihat dinamika kehidupan kota melalui beragam perspektif seni.
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Jakarta Provoke 2026 berlangsung pada 17?26 Juli 2026 dan terbuka untuk masyarakat secara gratis.
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Pengunjung melihat pameran dalam acara Jakarta Provoke di Taman Menteng, Jakarta, Minggu (19/7/2026).
Foto 5 / 5
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Pengunjung melihat pameran dalam acara Jakarta Provoke di Taman Menteng, Jakarta, Minggu (19/7/2026).
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Mengunjungi Pameran Jakarta Provoke 2026 di Taman Menteng
Minggu 19 Juli 2026 21:13 WIB
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JAKARTA - Pengunjung melihat pameran dalam acara Jakarta Provoke di Taman Menteng, Jakarta, Minggu (19/7/2026).
Pameran Jakarta Provoke 2026 menghadirkan 25 karya dari 25 perupa dan seniman yang berkolaborasi dengan 25 kurator Jakarta. Mengangkat kehidupan urban sebagai sumber inspirasi, pameran ini menjadi ruang untuk melihat dinamika kehidupan kota melalui beragam perspektif seni.
Jakarta Provoke 2026 berlangsung pada 17–26 Juli 2026 dan terbuka untuk masyarakat secara gratis.
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