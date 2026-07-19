Foto 1 / 5
Perbesar
Tokoh agama, ormas keagamaan dan warga Palembang melakukan aksi mendukung Pemerintah Kota Palembang menolak LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di depan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo Bundaran Air Mancur Palembang, MInggu (19/7/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
Tokoh agama, ormas keagamaan dan warga Palembang melakukan aksi mendukung Pemerintah Kota Palembang menolak LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di depan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo Bundaran Air Mancur Palembang, MInggu (19/7/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
Tokoh agama, ormas keagamaan dan warga Palembang melakukan aksi mendukung Pemerintah Kota Palembang menolak LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di depan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo Bundaran Air Mancur Palembang, MInggu (19/7/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
Tokoh agama, ormas keagamaan dan warga Palembang melakukan aksi mendukung Pemerintah Kota Palembang menolak LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di depan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo Bundaran Air Mancur Palembang, MInggu (19/7/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
Tokoh agama, ormas keagamaan dan warga Palembang melakukan aksi mendukung Pemerintah Kota Palembang menolak LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di depan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo Bundaran Air Mancur Palembang, MInggu (19/7/2026).
Advertisement
Aksi Dukungan Warga terhadap Sikap Pemkot Palembang soal LGBT
Minggu 19 Juli 2026 21:13 WIB
A
A
A
PALEMBANG - Tokoh agama, ormas keagamaan dan warga Palembang melakukan aksi mendukung Pemerintah Kota Palembang menolak LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di depan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo Bundaran Air Mancur Palembang, MInggu (19/7/2026).
Pemkot Palembang mendukung Perpres 111/2025 dan akan menyiapkan regulasi sebagai langka preventif dalam menyikapi persoalan LGBT.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya