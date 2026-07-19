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Tokoh agama, ormas keagamaan dan warga Palembang melakukan aksi mendukung Pemerintah Kota Palembang menolak LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di depan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo Bundaran Air Mancur Palembang, MInggu (19/7/2026).
Foto 2 / 5
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Tokoh agama, ormas keagamaan dan warga Palembang melakukan aksi mendukung Pemerintah Kota Palembang menolak LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di depan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo Bundaran Air Mancur Palembang, MInggu (19/7/2026).
Foto 3 / 5
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img-3
Tokoh agama, ormas keagamaan dan warga Palembang melakukan aksi mendukung Pemerintah Kota Palembang menolak LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di depan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo Bundaran Air Mancur Palembang, MInggu (19/7/2026).
Foto 4 / 5
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Tokoh agama, ormas keagamaan dan warga Palembang melakukan aksi mendukung Pemerintah Kota Palembang menolak LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di depan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo Bundaran Air Mancur Palembang, MInggu (19/7/2026).
Foto 5 / 5
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img-5
Tokoh agama, ormas keagamaan dan warga Palembang melakukan aksi mendukung Pemerintah Kota Palembang menolak LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di depan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo Bundaran Air Mancur Palembang, MInggu (19/7/2026).
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Aksi Dukungan Warga terhadap Sikap Pemkot Palembang soal LGBT

Minggu 19 Juli 2026 21:13 WIB
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PALEMBANG - Tokoh agama, ormas keagamaan dan warga Palembang melakukan aksi mendukung Pemerintah Kota Palembang menolak LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di depan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo Bundaran Air Mancur Palembang, MInggu (19/7/2026).

 
Pemkot Palembang mendukung Perpres 111/2025 dan akan menyiapkan regulasi sebagai langka preventif dalam menyikapi persoalan LGBT.
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