PALEMBANG - Tokoh agama, ormas keagamaan dan warga Palembang melakukan aksi mendukung Pemerintah Kota Palembang menolak LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di depan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo Bundaran Air Mancur Palembang, MInggu (19/7/2026).

Pemkot Palembang mendukung Perpres 111/2025 dan akan menyiapkan regulasi sebagai langka preventif dalam menyikapi persoalan LGBT.