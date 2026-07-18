JAKARTA - Aktivitas penjualan telur ayam di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Sabtu (18/7/2026).

Kementerian Pertanian (Kementan) menetapkan harga acuan telur ayam ras di tingkat peternak sebesar Rp24.000 per kilogram yang mulai berlaku pada 15 Juli 2026. Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya menjaga stabilitas harga telur di pasaran sekaligus melindungi keberlanjutan usaha para peternak di tengah dinamika biaya produksi.