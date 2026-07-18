JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco meresmikan lapangan olahraga serbaguna di RW 09, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2026). Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung berbagai aktivitas warga, terutama di tengah meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap turnamen sepak bola jalanan Liga Aspal di kawasan Menteng.

Dalam peresmian itu, Basri Baco berharap lapangan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh warga. Menurutnya, fasilitas tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan sepak bola, tetapi juga dapat digunakan untuk senam, olahraga lainnya, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan.

Ia menjelaskan, lapangan serbaguna dibangun di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang dipinjamkan untuk kepentingan masyarakat. Pihak KAI mendukung penggunaan lahan selama kebersihan dan perawatannya tetap terjaga serta tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Basri Baco juga mengingatkan warga agar merawat lapangan sebagai aset bersama agar dapat digunakan dalam jangka panjang.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Pusat Rusdiyanto mengapresiasi hadirnya lapangan serbaguna tersebut dan berharap fasilitas itu mampu melahirkan atlet-atlet muda berprestasi. Ketua RW 09 Kelurahan Menteng Achmad Amir menyampaikan rasa syukur karena pembangunan lapangan telah menjadi harapan warga sejak lama dan kini berhasil terwujud.