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Tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang PT Asabri-Krakatau Steel, Don Ritto, tiba di Gedung Jampidsus, Kejaksaan Agung, Jumat (17/7/2026).
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Polda Metro Jaya melimpahkan Don Ritto selaku tersangka dalam tiga perkara korupsi yang turut menyeret eks Jampidsus Febrie Adriansyah. Don Ritto dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI bersama barang bukti berupa uang dan emas yang telah disita.
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Tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang PT Asabri-Krakatau Steel, Don Ritto, tiba di Gedung Jampidsus, Kejaksaan Agung, Jumat (17/7/2026).
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Polda Metro Jaya melimpahkan Don Ritto selaku tersangka dalam tiga perkara korupsi yang turut menyeret eks Jampidsus Febrie Adriansyah. Don Ritto dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI bersama barang bukti berupa uang dan emas yang telah disita.
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Tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang PT Asabri-Krakatau Steel, Don Ritto, tiba di Gedung Jampidsus, Kejaksaan Agung, Jumat (17/7/2026).
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Don Ritto Tiba di Kejaksaan Agung untuk Pelimpahan Tahap II
Jum'at 17 Juli 2026 22:36 WIB
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JAKARTA - Tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang PT Asabri-Krakatau Steel, Don Ritto, tiba di Gedung Jampidsus, Kejaksaan Agung, Jumat (17/7/2026). Polda Metro Jaya melimpahkan Don Ritto selaku tersangka dalam tiga perkara korupsi yang turut menyeret eks Jampidsus Febrie Adriansyah. Don Ritto dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI bersama barang bukti berupa uang dan emas yang telah disita.
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