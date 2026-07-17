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Pengacara Hotman Paris Hutapea tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat, (17/7/2026).
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Hotman Paris Hutapea resmi ditunjuk sebagai pengacara eks Jampidsus, Kejagung Febrie Adriansyah. Ia mengonfirmasi bahwa dirinya telah diberikan surat kuasa oleh mantan pimpinan Gedung Bundar Kejagung RI itu sejak Jumat (17/7/2026) pagi.
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Pengacara Hotman Paris Hutapea tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat, (17/7/2026).
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Hotman Paris Hutapea resmi ditunjuk sebagai pengacara eks Jampidsus, Kejagung Febrie Adriansyah. Ia mengonfirmasi bahwa dirinya telah diberikan surat kuasa oleh mantan pimpinan Gedung Bundar Kejagung RI itu sejak Jumat (17/7/2026) pagi.
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Pengacara Hotman Paris Hutapea tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat, (17/7/2026).
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Hotman Paris Ditunjuk Sebagai Kuasa Hukum Febrie Adriansyah
Jum'at 17 Juli 2026 22:30 WIB
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JAKARTA - Pengacara Hotman Paris Hutapea tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat, (17/7/2026). Hotman Paris Hutapea resmi ditunjuk sebagai pengacara eks Jampidsus, Kejagung Febrie Adriansyah. Ia mengonfirmasi bahwa dirinya telah diberikan surat kuasa oleh mantan pimpinan Gedung Bundar Kejagung RI itu sejak Jumat (17/7/2026) pagi.
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