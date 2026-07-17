JAKARTA - Pengacara Hotman Paris Hutapea tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat, (17/7/2026). Hotman Paris Hutapea resmi ditunjuk sebagai pengacara eks Jampidsus, Kejagung Febrie Adriansyah. Ia mengonfirmasi bahwa dirinya telah diberikan surat kuasa oleh mantan pimpinan Gedung Bundar Kejagung RI itu sejak Jumat (17/7/2026) pagi.