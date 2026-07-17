JAKARTA - Ratusan mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan sejumlah aliansi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (17/7/2026).

Mahasiswa membawa 3 isu utama dalam unjuk rasa yang hendak disampaikan pada pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka.

Pertama bongkar total sistem tata negara, kedua selamatkan pendidikan Indonesia, ketiga kedaulatan masyarakat sipil.

Mereka akan terus melakukan aksi demo ke depannya untuk menyuarakan 3 aspirasi tersebut. Pasalnya, belum ada perbaikan signifikan dari sistem tata negara, pendidikan, hingga kedaulatan masyarakat sipil di bawah pemerintahan saat ini.

Aksi mahasiswa dikawal ketat aparat kepolisian. Mereka tampak membawa bendera aliansi, spanduk, hingga poster bertuliskan aspirasi.