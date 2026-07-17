JAKARTA - Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Tbk Bacelius Ruru mengunjungi salah satu booth peserta usai membuka Podomoro Talent Expo (PTE) 2026 di Kuningan City, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap peluang karier sekaligus memenuhi kebutuhan talenta di berbagai unit usaha. Melalui ajang tersebut, para pencari kerja dapat mengenal lebih dekat unit-unit usaha Agung Podomoro Land, berdiskusi langsung dengan tim Human Capital, serta mengikuti proses rekrutmen. PTE 2026 diikuti ribuan peserta dan berhasil membuka peluang kerja dengan ratusan pelamar dinyatakan diterima.

Ruru menjelaskan, kegiatan ini hadir sebagai salah satu investasi jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan bisnis Perseroan di masa depan. Expo ini juga diharapkan menjadi ruang bagi para pencari kerja untuk mengenal lebih dekat unit-unit usaha Agung Podomoro Land, berdiskusi langsung dengan tim Human Capital, hingga mengikuti proses rekrutmen secara langsung. Melalui kegiatan ini, Ruru berharap dapat memperluas akses angkatan kerja terhadap peluang karir yang memiliki prospek jangka panjang.