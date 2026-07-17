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Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan program bagi anak-anak berkebutuhan khusus, termasuk penerapan tata kelola, pencatatan, mekanisme pemantauan, serta upaya para pengelola dalam menjaga kualitas dan keamanan makanan sejak proses produksi oleh mitra UMKM hingga diterima oleh para siswa.
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Kepala PPATK Ivan Yustiavandana memberikan sambutan di sela-sela pelaksanaan Program MBG CSR Swasta Grab - OVO di Sekolah Khusus Negeri 01 Balaraja, Kabupaten Tangerang, Kamis (16/7/2026).
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Dari kanan ke kiri, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi, Ketua Pelaksana Harian Yayasan Inklusi Pelita Bangsa, Cahaya Manthovani dan Kepala Sekolah SKhN 01, Sumiyati berinteraksi bersama para siswa Sekolah Khusus Negeri 01 Balaraja, Kabupaten Tangeran, dalam pelaksanaan Program MBG CSR Swasta Grab - OVO, Kamis (16/7/2026).
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CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi menyampaikan kata sambutan di sela-sela pelaksanaan Program MBG CSR Swasta Grab - OVO di Sekolah Khusus Negeri 01 Balaraja, Kabupaten Tangerang, Kamis (16/7/2026).
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Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan program bagi anak-anak berkebutuhan khusus, termasuk penerapan tata kelola, pencatatan, mekanisme pemantauan, serta upaya para pengelola dalam menjaga kualitas dan keamanan makanan sejak proses produksi oleh mitra UMKM hingga diterima oleh para siswa.
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Kolaborasi Grab - OVO Perkuat Akses Makanan Bergizi bagi Siswa Berkebutuhan Khusus

Jum'at 17 Juli 2026 22:29 WIB
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Kepala PPATK Ivan Yustiavandana memberikan sambutan di sela-sela pelaksanaan Program MBG CSR Swasta Grab - OVO di Sekolah Khusus Negeri 01 Balaraja, Kabupaten Tangerang, Kamis (16/7/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan program bagi anak-anak berkebutuhan khusus, termasuk penerapan tata kelola, pencatatan, mekanisme pemantauan, serta upaya para pengelola dalam menjaga kualitas dan keamanan makanan sejak proses produksi oleh mitra UMKM hingga diterima oleh para siswa.
 
Program MBG CSR Swasta Grab - OVO dirancang untuk menciptakan dampak ganda, yakni mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sekolah sekaligus memberdayakan mitra UMKM lokal dan mitra pengemudi. 
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Kolaborasi Grab - OVO Perkuat Akses Makanan Bergizi bagi Siswa Berkebutuhan Khusus
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