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Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
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Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria (kanan) bersama Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
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Rapat yang digelar secara tertutup tersebut beragendakan penyampaian laporan capaian kinerja dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN TA 2025 dari Kemkomdigi.
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Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
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Kemkomdigi Sampaikan Capaian Kinerja dan LKPP APBN 2025 di Komisi I DPR
Kamis 16 Juli 2026 22:00 WIB
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JAKARTA - Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Rapat yang digelar secara tertutup tersebut beragendakan penyampaian laporan capaian kinerja dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN TA 2025 dari Kemkomdigi.
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