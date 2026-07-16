Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 4
Perbesar
img-1
Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Foto 2 / 4
Perbesar
img-2
Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria (kanan) bersama Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Foto 3 / 4
Perbesar
img-3
Rapat yang digelar secara tertutup tersebut beragendakan penyampaian laporan capaian kinerja dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN TA 2025 dari Kemkomdigi.
Foto 4 / 4
Perbesar
img-4
Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Kemkomdigi Sampaikan Capaian Kinerja dan LKPP APBN 2025 di Komisi I DPR

Kamis 16 Juli 2026 22:00 WIB
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Rapat yang digelar secara tertutup tersebut beragendakan penyampaian laporan capaian kinerja dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN TA 2025 dari Kemkomdigi. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Kemkomdigi Sampaikan Capaian Kinerja dan LKPP APBN 2025 di Komisi I DPR
Menteri Keuangan Hadiri Raker Banggar DPR Bahas APBN 2025
Rapat Paripurna DPR RI Bahas Respons Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas RUU APBN 2025
PM India Narendra Modi Sampaikan Pidato Kenegaraan di DPR RI
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Pertanggungjawaban APBN 2025
Mahasiswa Trisakti dan Esa Unggul Gaungkan Kembali Tritura di Depan DPR RI
Komisi I DPR Bahas RKA dan RKP Kemkomdigi Tahun 2027
Presiden Prabowo Sampaikan Kerangka Ekonomi Makro dalam Paripurna DPR RI