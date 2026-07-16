JAKARTA - Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Rapat yang digelar secara tertutup tersebut beragendakan penyampaian laporan capaian kinerja dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN TA 2025 dari Kemkomdigi.